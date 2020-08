Dierhagen/Körkwitz

Als am Donnerstag eine Klappschute vom Schlepper „Bock“ durch die Borner Bülten bugsiert wurde, dürfte das Herz des Borner Hafenmeisters Werner Witt einen kleinen Hüpfer gemacht haben. Seit Jahren drängt er auf das Vertiefen von Wasserwegen in den Boddengewässern. Dafür hat er sogar einen Brandbrief an Bundeskanzlerin Angela Merkel geschrieben. Nachdem zuletzt aus Teilen des Ribnitzer Fahrwassers, eine Bundeswasserstraße der Kategorie Sonstige, Schlamm gebaggert worden war, wird nun das Dierhäger Fahrwasser auf Tiefe gebracht.

Das Spülfeld in Körkwitz wurde in jüngster Vergangenheit ausgebaut. Quelle: Timo Richter

Anzeige

Das Baggerschiff „Friederike“ der Deutsch-Dänischen Wasserbau GmbH ist am Donnerstag zwischen Ribnitz und Körkwitz im Einsatz. Am Nachmittag wird dort der Anschluss an die Spülleitung in Richtung Körkwitz hergestellt. Die Wälle des Spülfeldes vor den Toren Körkwitz’ wurden in den vergangenen Wochen erhöht. Immerhin gut 20 000 Kubikmeter Schlamm aus dem Dierhäger Fahrwasser werden über die Spülleitung angelandet.

Weitere OZ+ Artikel

Bis sechs Wochen für Baggerarbeiten geplant

Dann soll es laut dem Geschäftsführer der Wasserbau GmbH, Torsten Hauser, zügig losgehen. In verschiedenen Teilbereichen der rund drei Kilometer langen Zufahrt in den Dierhäger Hafen wird das Unternehmen in den kommenden vier bis sechs Wochen tätig sein.

Die „Friederike“ holt den Schlick aus der Hafenzufahrt und lagert den im Bauch einer Klappschute ab. Wenn die Schute gefüllt ist, wird sie aus dem Dierhäger Fahrwasser zu einem sogenannten Schutenspüler am Beginn der Spülleitung geschleppt.

Überdimensionierte Staubsauger im Einsatz

Mit Hilfe des Baggerschiffs „Friederike“ wurde am Donnerstag der Anschluss zur Spülleitung zum Spülfeld bei Körkwitz hergestellt. Quelle: Timo Richter

Wie mit einem überdimensionierten Staubsauger wird das Baggergut dann aus dem Bauch der Schute durch die Spülleitung in das Spülfeld bei Körkwitz befördert. Torsten Hauser rechnet mit vier bis fünf solcher Transporte täglich. Immerhin müsse die Schute vom Einsatzort im Dierhäger Fahrwasser jedesmal rund zehn Kilometer bis zum Anschluss an die Spülleitung geschleppt werden. Pro Tour könne das Spülfeld bei Körkwitz mit 600 bis 800 Kubikmeter Baggergut gefüllt werden.

Entgegen der Baggerung beispielsweise der Zufahrt zum Nothafen Darßer Ort in der Kernzone des Nationalparks – dort wird der ausgebaggerte Sand ganz beziehungsweise teilweise im Nothafen selbst verklappt – erfolgt bei der aktuellen Maßnahme eine Lagerung an Land. Grund ist eine mögliche Schadstoffbelastung des Schlamms mit Rückständen aus dem einstigen holzverarbeitenden Betrieb in Ribnitz-Damgarten. Abwasser wurde teils ungeklärt in den Bodden geleitet, das Bodensediment ist somit belastet.

Spannende Passage der Borner Bülten

Spannend war für Torsten Hauser schon die Passage des Schleppverbandes durch den Meiningenstrom. Als „echte Herausforderung“ habe sich dann das Passieren der Borner Bülten herausgestellt. Gleich dreimal sei es fast zu einer Grundberührung in den flachen Gewässern gekommen.

Ausdrücklich begrüßt der Geschäftsführer die gute Kooperation mit dem Dierhäger Hafenmeister Peter Zobel. Baggerschiff und Schlepper könnten nach getaner Arbeit über Nacht in dem Hafen festmachen. Zobel hatte zuletzt die Anschaffung eines gemeinsam von den Orten auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst finanzierten Baggers angeregt, um die Wasserwege auf Tiefe zu bringen und zu halten, um so mehr Freizeitskipper in die boddenseitigen Häfen zu locken. Der Borner Bauhof hat einen Saugbagger, mit dem die kommunalen Wasserwanderrastplätze von Schlamm befreit werden können.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter