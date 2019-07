Greifswald

Das Oberverwaltungsgericht in Greifswald hat die Klagen von Zingst, Born und Prerow gegen die Ausweisung eines marinen Vorrangebietes für den Bau von Windenergieanlagen abgelehnt. Geplant ist demnach im Windpark Gennaker der Bau von 103 Windkraftanlagen (die OZ berichtete). Ohne Erfolg blieben auch die weiteren Anträge in diesem Zusammenhang der Kur- und Tourismus GmbH Zingst und des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst.

Nach Auffassung des Gerichts habe den Kommunen bereits die Befugnis gefehlt, mit einem Antrag die Ausweisung des Vorrangebietes innerhalb des Landesraumentwicklungsprogramms außer Vollzug zu setzen. Eine fehlerhafte Abwägung der kommunalen Belange komme weder im Hinblick auf die Planungsbefugnis noch hinsichtlich des Selbstgestaltungsrechts der Gemeinden in Betracht, heiß es in der Begründung des Oberverwaltungsgerichts. „Allein der Umstand, dass die Windenergieanlagen von dem jeweiligen Gemeindegebiet aus zu sehen sein werden, reicht insoweit nach Begründung der Beschlüsse nicht aus“, so die Pressedezernentin Dorothea ter Veen. Auch der Zingster Tourismus-Gesellschaft und dem regionalen Tourismusverband „fehlt nach Auffassung des Gerichts die Antragsbefugnis“. Die Beschlüsse sind unanfechtbar.

Mit ihren Klagen wollten sich die Kommunen und Touristiker gegen den Bau von 103 Windenergieanlagen nördlich des Darß und des Zingst wehren. Zuletzt hatte die neu gebildete Gemeindevertretung in Zingst beschlossen, dass Bürgermeister Andreas Kuhn ( CDU) eine Klage gegen die zwischenzeitlich erteilte Bau- Betriebserlaubnis für ein Bremer Unternehmen einreichen darf. Auch diese Klage wollten die amtsangehörigen Kommunen unterstützen, sagte der Vorsteher des Amtes Darß/Fischland, Gerd Scharmberg.

„Wir werden das zusammen mit unseren Rechtsanwälten auswerten“, sagte der zweite stellvertretende Bürgermeister Ingo Reichelt in einer ersten Stellungnahme. In diesem Zusammenhang verwies er auf den Schulterschluss mit den amtsangehörigen Kommunen. Scharmberg kündigte an, sich mit allen unmittelbar betroffenen Kommunen zusammensetzen zu wollen. „Wir müssen sehen, ob wir uns diesen Beschlüssen beugen.“ Auf dem Darß war bereits über eine Stellvertreterklage etwa durch den Naturschutzbund Deutschland ins Spiel gebracht worden.

