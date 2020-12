Ribnitz-Damgarten

Das letzte Mal klingelte die Kasse, nun ist das Licht aus, die Türen sind abgeschlossen: Zum zweiten Mal in diesem Jahr müssen die Einzelhändler in Mecklenburg-Vorpommern ab Mittwoch in den Corona-Lockdown. Auch in Ribnitz-Damgarten endete das Geschäftsjahr knapp zwei Wochen früher als geplant. Vor allem, dass bereits die letzten Tage vor dem Weihnachtsfest wegfallen, tut weh. Am Ende bleibt die Hoffnung, dass die Geschäfte auch tatsächlich ab dem 11. Januar wieder öffnen können.

Ungünstiger Zeitpunkt

„Der Zeitpunkt ist ungünstig“, sagt Antje Bauschke. Gerade für sie – Bauschke ist Inhaberin eines Kreativ- und Bastelladens in der Langen Straße in Ribnitz – ist das Weihnachtsgeschäft eines der wichtigsten des Jahres. Der November sei dabei zwar der Hauptmonat für das Basteln von Weihnachtsdekoration. Mit der Schließung für den Rest des Jahres breche dennoch ein Drittel des Weihnachtsgeschäftes weg. „Es ist trotzdem nicht schön, ich hatte gehofft, dass wir wenigstens bis zum 4. Advent geöffnet bleiben dürfen. Aber es lässt sich nicht mehr ändern“, so Antje Bauschke.

Antje Bauschke (46), Bauschke Kreativ Ribnitz. Quelle: Robert Niemeyer

Dennoch war gerade am Montag und Dienstag, den letzten beiden geöffneten Tagen nach der Bekanntgabe des Lockdowns, noch eine Menge los in ihrem Geschäft. „Viele haben die beiden Tage noch mal genutzt“, sagt Antje Bauschke. Und auch ab Mittwoch sind sie und ihre Mitarbeiterinnen nicht beschäftigungslos. Zum einen müsse der Laden aufgeräumt und umstrukturiert werden. Und außerdem gibt es auch weiterhin einen Bestellservice. Von 10 bis 16 Uhr nimmt Antje Bauschke unter 03821/81 29 95 Bestellungen entgegen, die dann abgeholt werden können oder geliefert werden. „Wir haben damit ja schon Erfahrung“, sagt Antje Bauschke.

Wohin mit der Weihnachtsdeko?

Auch Sarah Weck tut der erneute Lockdown besonders weh. Weck ist Inhaberin eines Dekorations-, Mode- und Geschenkeladens in der Langen Straße. Gerade die Weihnachtszeit ist ein Umsatzbringer. Normalerweise würde jetzt der Sonderverkauf der Weihnachts-Deko beginnen, um die Lager zu räumen. Doch diese Rabattaktion fällt nun weg. Weck könnte auf der Weihnachtsware sitzen bleiben. „Es wäre schön gewesen, wenn wir bis zum 24. Dezember hätten öffnen dürfen.“

Sarah Weck, Inhaberin Weck’s in Ribnitz. Quelle: Robert Niemeyer

Wie sich der wegbrechende Umsatz auswirkt, sei noch nicht abzusehen. An den letzten beiden Tagen sei jedoch noch einmal ordentlich Bewegung in ihrem Geschäft gewesen. Weck hatte sogar die Öffnungszeiten verlängert. „Wir sind froh, dass uns die Ribnitz-Damgartener weiterhin die Treue halten“, so Weck. Sie hofft, dass die Geschäfte in der Innenstadt die Zeit überleben. Ein Geschäftesterben, „würde mir in der Seele wehtun. Wir haben so eine schöne Innenstadt“, so Weck.

Um die Einbußen etwas abzufedern, setzt auch sie auf einen Bestellservice. Von 9 bis 13 Uhr ist das Geschäft besetzt (03821/811268).

Entscheidung weggenommen

So auch Simone Todenhagen, Inhaberin des Damenmodengeschäfts Jesske in der Langen Straße. Unter 03821/709135 können kurz vor Weihnachten noch Geschenkgutscheine oder auch Kleidung bestellt werden. Dass sie ansonsten ihr Geschäft schließen muss, sieht sie kritisch. „Ich habe mich selbstständig gemacht, um alleine entscheiden zu können, was ich mache und was nicht. Zum zweiten Mal in diesem Jahr wird mir diese Entscheidung weggenommen“, sagt Todenhagen.

Dieses Mal sei sie jedoch besser vorbereitet, sowohl emotional als auch finanziell. „Der Sommer lief sensationell“, sagt Todenhagen. Heißt: Ein kleines Polster konnte angesammelt werden. „Wir schaffen das auf jeden Fall“, sagt die Unternehmerin. Das Schlimmste sei, dass sie die nächsten Wochen nicht arbeiten dürfe. Andererseits habe sie nun etwas mehr Zeit für ihre Tochter. „Wir machen das Beste draus.“

Zwei Wochen in zwei Tagen

Das hat in den vergangenen Tagen auch Sylvia Hotaß getan. Die Inhaberin des gleichnamigen Friseurs in der Langen Straße und ihre Mitarbeiterinnen hatten bereits am Sonntag alle Hände voll zu tun. Mit der Bekanntgabe des Lockdowns mussten etliche Termine ihrer Kunden umorganisert werden. „Ein totales Chaos“, so Hotaß, „wir mussten zwei Wochen in zwei Tagen verpacken.“ Heißt: Das komplette Personal wurde aktiviert, die Öffnungszeiten wurden bis 22 Uhr verlängert, die Mitarbeiterinnen mussten im Akkord ran. Dennoch konnten laut Hotaß nur 50 Prozent der gebuchten Termine gerettet werden. „Mir blutet das Herz, wenn man kurz vor Weihnachten Stammkunden sagen muss, dass wir sie nicht mehr drannehmen können“, sagt Hotaß.

Stadt unterstützt Geschäfte Auf der Internetseite der Stadt Ribnitz-Damgarten soll es auch während des zweiten Lockdowns eine Übersicht geben, welche Geschäfte Bestellservices anbieten. Wer hier gelistet werden möchte, kann eine E-Mail mit den Kontaktdaten und Öffnungszeiten an stadtmarketing@ribnitz-damgarten.de schicken. Zu finden ist die Liste unter www.ribnitz-damgarten.de/lieferservice. Der Wochenmarkt auf dem Ribnitzer Markt findet übrigens statt. Die Stände, die Lebensmittelverkaufen, sind dort am Donnerstag zu finden.

Dass auch Friseure nun wieder schließen müssen, sei aus ihrer Sicht nicht gerechtfertigt. Ihr sei aus der Branche kein Fall bekannt, in dem ein Friseur Ort eines größeren Corona-Ausbruchs gewesen sei. „Wir haben alle Vorschriften eingehalten“, so Hotaß.

Darüber hinaus würden Friseure nicht von einem vergleichsweise besseren Sommer profitieren. Da während der vergangenen Monate durchweg strenge Hygieneregeln galten, hätten beispielsweise Stamm-Kunden in größeren Abständen Termine gebucht. Grundsätzlich seien in diesem Jahr in Sachen Friseurbesuch auch Männer deutlich zurückhaltender und würden sich die Haare lieber zu Hause von der eigenen Frau schneiden lassen.

Sylvia Hotaß hofft, dass ihr Geschäft den zweiten Lockdown überlebt. Ihre Mitarbeiterinnen müssen erneut in Kurzarbeit. Eine kleine Einnahmequelle sei ein Bestellservice. Kunden könnten ihre gewünschte Haarfarbe zum Färben für zu Hause oder andere Haarpflegeprodukte bestellen (03821-4452).

Von Robert Niemeyer