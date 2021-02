Geschäftsführer verlässt Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst

Löbnitz

Jens Oulwiger, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst, hat seinen Job gekündigt. Wie der Tourismusverband am Montagnachmittag mitteilte, verlässt Oulwiger den Verband zum 31. März. Jens Oulwiger wird Sachgebietsleiter Öffentlichkeitsarbeit im Stralsund Museum. „Ich bin dankbar für die gute Zeit, aber wenn sich das älteste Museum des Bundeslandes unmittelbar am eigenen Wohnort neu erfindet, fängt mein Museumsherz wieder ganz stark zu schlagen an,“ so Oulwiger.

Keine Entscheidung gegen den Verband

Am Montag hatte Jens Oulwiger den Vorsitzenden des Tourismusverbands Roland Völcker über seine Kündigung informiert. Der Schritt solle laut Oulwiger keinesfalls als Entscheidung gegen den Tourismusverband und die Region Fischland-Darß-Zingst verstanden werden. „Ich bedauere die Entscheidung von Herrn Oulwiger, kann seine privaten Überlegungen aber gut verstehen“, so Roland Völcker.

Gleichzeitig verstehe Völcker diese schlechte Nachricht als „ernsten Hinweis, dass wir unsere regionale Kooperation strukturell und finanziell weiter stärken müssen“. Die Suche nach einem Nachfolger werde „nur auf Basis von nachhaltigem kommunalem Engagement und innerhalb von Land und Landkreis unterstützten Strukturen langfristig erfolgreich sein“, so der Verbandsvorsitzende. Bis ein neuer Geschäftsführer gefunden ist, werden die Mitarbeiter des Verbandes und der Vorstand die bisherige Arbeit weiterführen.

Seit 2018 viel erreicht

Völcker und Oulwiger seien sich einig, dass in den vergangenen zweieinhalb Jahren sehr viel erreicht und auf den Weg gebracht worden sei. So hätten sich in den vergangenen Jahren verloren gegangene Gemeinden dem Verband wieder angeschlossen. Zuletzt hatte der Tourismusverband außerdem ein Mobilitätskonzept für die Region vorgestellt.

Jens Oulwiger wurde im Frühjahr 2018 als Geschäftsführer des Tourismusverbands vorgestellt. Am 1. Oktober 2018 nahm er seine Arbeit dort auf. Zuvor war der Posten drei Jahre vakant.

Von Robert Niemeyer/Timo Richter