Geschaukelt, nicht gerührt: der Ahrenshooper Zeesboot-Rum

Rum wird aus Melasse des Zuckerrohrs gewonnen, seltener, so wie auch der „Rumult Zeese Edition 2019“, aus frischem Zuckerrohrsaft. Rum wird unter anderem in der Karibik, in Mittelamerika, Südamerika sowie auf den Philippinen, in Australien, Madagaskar, Mauritius oder Indien und mittlerweile auch in Deutschland produziert.

Ein Gemisch von Melasse oder gehäckseltem Zuckerrohr, Zuckerrohrsaft und Wasser ergibt die Maische. Für eine anschließende Gärung wird die Maische fermentiert und bekommt damit einen Alkoholgehalt von etwa vier bis fünf Prozent. Dieser Zuckerwein wird destilliert. Das Destillat hat dann einen Alkoholgehalt von 65 bis 75 Prozent. Mit destilliertem Wasser verdünnt, erhält man weißen Rum. Die eigentliche Herstellung von Rum ist damit abgeschlossen.

Darüber hinaus wird der Rumhäufig in gebrauchten Holzfässern gelagert, um ihm eine eigene Geschmacksnote zu verleihen. Um weißen Rum besserer Qualität zu erhalten, wird dieser mehrere Monate in Edelstahlfässern gelagert. Erfolgt die Lagerung in Eichenfässern, verliert der weiße Rum Alkohol, nimmt Geschmacksstoffe der Fässer auf und entwickelt dabei eine leicht bräunliche Färbung.

Verbrauchsfertig werden die verschiedenen Rumsorten mit destilliertem Wasser auf meistens 40, 50 oder 55 Prozent Alkoholgehalt verdünnt. Mindeststärke für Rum sind 37,5 Prozent.