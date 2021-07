Tribsees

Die 1895 eröffnete Franzburger Südbahn führte von Velgast nach Tribsees mit einem Abzweig nach Franzburg bei Neu Seehagen. Ausgestattet war die normalspurige Strecke recht sparsam. Die Züge fuhren in Velgast vom Bahnhofsvorplatz ab, ein eigenes Enpfangsgebäude der Franzburger Südbahn gab es hier nicht.

Für den Verkehr wurden zweiachsige Loks, produziert vom Stettiner Vulcan, eingesetzt. Die einzigen Bahnhofsgebäude existierten in Franzburg und Tribsees, die Haltestellen waren in der Regel sehr bescheiden ausgestattet, die Zugfrequenz niedrig. Leider wurde das Franzburger Bahnhofsgebäude nach der Wende nicht als denkmalwürdig eingestuft. Es wurde abgerissen, um dort einen Supermarkt zu bauen.

Der wichtigste Ort an der Strecke war Semlow dank seines großen Gutes und der damit verbundenenen landwirtschaftlichen Produktion. Die Betriebsführung blieb nicht lange bei der Stettiner Firma Lenz & Co. Seit April 1910 war die Kleinbahn-Abteilung des Provinzialverbands der Provinz Pommern in der Odermetropole zuständig. Damit war nach dem Ersten Weltkrieg Schluss. 1919 übernahm die Vereinigung vorpommerscher Kleinbahnen GmbH die Betriebsführung und 1937 die Landesbahndirektion Pommern.

Das frühere Franzburger Bahnhofsgebäude Quelle: Martin Walljahn

Nach dem Ersten Weltkrieg nahmen die Verkehrleistung auf der Strecke ab, und nach der Hyperinflation wieder zu. Allerings betraf das vor allem die Güterbeförderung. Ds war eine Folge der Konkurrenz durch Busse und Lkw. Die Aktiengesellschaft schrieb rote Zahlen. Franzburg wurde ab 1930 nicht mehr durch Personenzüge angefahren, die Stadt war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Verwaltungssitz.

Schon 1929 gab es nur noch werktags ein Zugpaar Richtung Tribsees, nach Franzburg existierte lediglich noch mittwochs eine Verbindung. Im Zweiten Weltkrieg nahm die Bedeutung der Strecke wieder zu, denn es fehlte Treibstoff für nicht-militärische Transporte durch Lkw. Züge der Staatsbahn wurden auf den Gleisen abgestellt, um sie vor Zerstörung zu schützen.

Als einzige der in Tribsees endenden Strecken wurde die wirtschaftlich unbedeutende Franzburger Südbahn nach 1945 nicht zu Reparationszwecken für die Sowjetunion dementiert – die Gleise waren nicht lukrativ für eine neue Verwendung. 1947 erfolgte die Enteignung aller Privatbahnen zugunsten der Hauptverwaltung Eisenbahnen des Landes Mecklenburg(-Vorpommern). Schließlich wurde die Franzburger Südbahn am 1. April 1949 Teil der Deutschen Reichsbahn.

In den frühen Jahren der DDR erlebte die Franzburger Südbahn ihre größte Zeit. Nun fuhren sogar wieder Personenzüge Richtung früherer Kreisstadt.

Von Werner Hormann und Eckhard Oberdörfer