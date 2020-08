Ribnitz-Damgarten/Dierhagen

Acht Jahre hat Henriette Griephan in Ribnitz-Damgarten in einer Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet. Jetzt wagt sie den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnet am 31. August ihre Praxis für Ergotherapie und Neurofeedback in der Langen Straße 68/Ecke Predigerstraße.

Zunächst suchte die Ergotherapeutin auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst nach passenden und bezahlbaren Räumen. Denn die gebürtige Wieckerin lebt in Dierhagen. Als sie dort nicht fündig wurde, schaute sie sich in Ribnitz-Damgarten um und stieß bei Ebay-Kleinanzeigen auf die Immobilie.

In den vergangenen zwei Monaten hat die 32-Jährige die Räume zu einer modernen Praxis umgebaut. „Ich möchte aber auch Hausbesuche machen. Auch auf dem Fischland-Darß-Zingst. Hier ist der Bedarf auf jeden Fall vorhanden.“ In der Praxis hat sie ein spezielles Neurofeedback-Gerät, das in MV einmalig sei. „Damit kann man unter anderem Schlaf- und Konzentrationsstörungen behandeln.“

Von Anika Wenning