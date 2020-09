Saal

Im Sommer hat Justin Piotrowski die Schule beendet. In zwei Monaten wird seine nächste Laufbahn beginnen – als Berufssoldat bei der Bundeswehr in Laage. Bis dahin verbringt er seine freie Zeit gerne mit Freunden. Mit einer kleinen Cross-Maschine tourt der 18-Jährige aus Saal gerne durch die Region. Eine Rundtour über die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und das Küstenvorland zählt dann schon zu den längeren Ausfahrten.

Traum von Berlin

Traum des jungen Mannes ist es, später in Berlin zu leben. Er kann sich vorstellen, auch über die nächsten beiden Jahre hinaus bei der Bundeswehr zu arbeiten. Justin Piotrowski möchte mehr erleben, als ihm die Region bieten kann, darum der Wunsch, in die Bundeshauptstadt zu ziehen.

Freizeit bis Dienstbeginn

Die Zeit bis zum Beginn der Dienstzeit genießt der junge Mann. Früher hat Justin Piotrowski zwei Jahre lang aktiv Fußball gespielt. Außerdem war er ebenfalls zwei Jahre lang regelmäßig in einem Fitnessstudio in Ribnitz-Damgarten anzutreffen. Jetzt lebt er eigenen Worten zufolge in den Tag hinein.

