Sonja Poschmann lebt und arbeitet im Ostseebad Nienhagen. Gern unternimmt die 54-Jährige Tagesausflüge. Die führen sie unter anderem nach Ribnitz-Damgarten, wo sie sich mit einer guten Freundin trifft. Gemeinsam mit ihr besucht Sonja Poschmann Kunstausstellungen in Ahrenshoop.

Sie schaue sich nicht nur gern Bilder an, sondern male auch selbst, erzählt sie. „Derzeit sind vier Acryl-Bilder von mir in der Galerie Orangerie Heiligendamm zu sehen.“ Auch in der hiesigen Region hat sie bereits ausgestellt, so in Ribnitz-Damgarten und Dierhagen.

Seit 2008 selbstständige Ayurveda-Masseurin

In Nienhagen arbeitet sie seit 2008 als selbstständige Ayurveda-Fußreflexzonen-Masseurin. Hier gehe es um Tiefenentspannung, sagt Sonja Poschmann. Das Bedürfnis, seinem Körper und Geist Gutes zu tun, werde immer größer, so ihr Eindruck.

Es seien überwiegend Frauen, die zu ihr kommen und sich eine Fußreflexzonen-Massage gönnen, fügt sie noch hinzu. Sonja Poschmann ist verheiratet und hat einen Sohn.

Von Edwin Sternkiker