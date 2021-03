Born/Fuhlendorf

In der Freizeit herrscht bei Anna-Lena Lange Alarm. Der Nachwuchs fährt aktuell völlig auf das Thema Feuerwehr ab, entsprechend geht es in der Wohnung der 21-Jährigen in Fuhlendorf rund. Ohne Tatütata ist sie dagegen häufig mit ihrem Sohn in der Natur unterwegs, gerne mit dem Fahrrad. Täglich fährt Anna-Lena Lange mit dem Auto von dem Boddendorf nach Born. In einem Landwirtschaftsbetrieb absolviert sie eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Die junge Mutter befindet sich derzeit im zweiten Lehrjahr. Aufgabe aktuell ist es unter anderem, die eingehenden Anrufe entgegenzunehmen.

Traumziel Malediven

Gerne ist Anna-Lena Lange in Deutschland unterwegs. Während kürzerer Trips genießt sie es, andere Städte kennenzulernen. Traumziel ist allerdings ein ganz anderes. „Ich würde gerne einmal die Malediven besuchen“, sagt sie. In der Freizeit hört sie außerdem gerne Musik. Ein Instrument spielt sie allerdings nicht, wie sie sagt – „leider“.

Von Timo Richter