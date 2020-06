Barth

Christa Steinfurth aus Barth ist trotz ihrer 79 Jahre noch gern sportlich aktiv. Sie bedauert, dass zurzeit aufgrund der Corona-Verhaltensregeln kaum eine gemeinsame sportliche Betätigung in ihrer Seniorensportgruppe möglich ist. Auch das Sportfest sei abgesagt worden. Als einzige sportliche Aktivität habe man eine gemeinsame Radtour unternommen. Bei der werde es bis zum August wohl bleiben. „Beim Fahren in der Gruppe muss man leider immer auf den Vorausfahrenden achten und kann sich kaum die Umgebung ansehen. Da fahre ich lieber ganz entspannt und in Ruhe allein.“ Ihre Touren führten sie beispielsweise bis nach Zingst und zurück. Ein E-Bike kommt für Christa Steinfurth nicht in Frage: „Ich will mich ja körperlich betätigen. Wird es mir zu anstrengend, fahre ich eben ein paar Kilometer weniger“.

Von Volker Stephan