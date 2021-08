Barth

Nicht nur die Erstklässler sind neu im Hort „Villa Kunterbunt“ in Barth, sondern auch Christin Urban, die Leiterin der Einrichtung, in der die Erst- bis Viertklässler der Nobert-Schule nach dem Unterricht betreut werden.

2017 einen Traum wahr gemacht

Die heute 31-Jährige ist in Brandenburg, in Oranienburg, aufgewachsen. „Meine Oma hat schon immer hier oben gewohnt. Mir hat es hier immer gefallen und insgeheim habe ich mir schon als Kind gewünscht, auch hier zu leben“, erzählt die aufgeschlossene Frau.

Ihren Traum hat sie 2017 wahr gemacht. Mit Lebensgefährte und Sohn, der zu dem Zeitpunkt gerade ein halbes Jahr alt ist, zieht sie in dem Jahr nach Ahrenshagen-Daskow, wo auch ihre Oma wohnt.

Job, Familie und zusätzlich ein Fernstudium

Nach der Elternzeit arbeitet Christin Urban zunächst in einem Hort in Ribnitz-Damgarten, später dann in der Kurklinik in Zingst. „Und dann war die Stelle hier ausgeschrieben, auf die ich mich beworben habe“, erzählt sie.

In der Region fühle sie sich wohl, lebe gern in Ahrenshagen-Daskow in direkter Nachbarschaft zu ihrer Oma, wie die quirlige Frau erzählt, die aktuell noch das Fernstudium „Soziale Arbeit“ absolviert.

Von Anja Krüger