Wieck

Sie serviert Kaffee, platziert Kuchen auf dem Tisch, lächelt dazu – Trixi Schrey verdient sich in Wieck das Geld, um einen großen Traum verwirklichen zu können. Die 18-Jährige hat in Graz in Österreich die Schule beendet und will nun die Welt, vornehmlich Asien, erkunden.

„Ich liebe das Meer“, sagt sie mit einem Lächeln. Doch die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie haben ihren Wunsch nach einer Arbeit weiter im Süden zunichte gemacht. Wenigstens ein Teil des Traums ist wahr geworden. Sie arbeitet in Wieck, wohnt in Barth und hilft zuweilen noch in einem Betrieb in Zingst aus.

Anzeige

Hobby Fotografie

Zingst ist überhaupt eine gute Adresse für Trixi Schrey, denn als Hobby nennt sie außer Zeichnen und Treffen mit Freunden auch die Fotografie. In der Freizeit hat sie sich in dem Seeheilbad schon mal umgeschaut.

Weitere OZ+ Artikel

Nach der großen Reise möchte sie ein Studium beginnen. Das Ziel ist noch nicht klar definiert, es sollte „etwas im kreativen Bereich sein“, oder im Tourismus.

Von Timo Richter