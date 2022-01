Barth

Melina Hoffmann wird dieses Wochenende 15 Jahre alt. Am 29. feiert sie dann zusammen mit ihren engsten Freunden ihren Geburtstag. Darauf freut sie sich schon besonders.

Die Neuntklässlerin hat einen jüngeren Bruder und eine jüngere Schwester. In ihrer Freizeit tanzt und singt sie gerne. Generell begeistert sie sich aber für Vieles und wird gerne kreativ. Zurzeit macht sie ein Praktikum beim Flugplatz in Barth. Was sie später einmal werden will, weiß Melina noch nicht. „Hauptsache nichts Langweiliges“, meint sie.

Tiefe Verbundenheit zum Tanz

Die Schülerin des Gymnasiums Barth liebt das Tanzen und ist Mitglied in dem Verein Klette. Dort hatte sie zusammen mit ihrer Tanzgruppe schon zahlreiche Auftritte. Insgesamt tanzt sie in diesem Verein jetzt schon seit 11 Jahren, weswegen sie auch eine tiefe Verbundenheit dazu verspürt.

Gegründet wurde dieser vor 30 Jahren von einigen Ehrenamtlichen. Ziel war es, interessante und kreative Freizeitangebote in Barth und Umgebung zu schaffen.

Von Lilith Schmidt