Wustrow

Aufs Tempo drückt Charlotte Hübner. Die 31-Jährige aus Wustrow liebt die Geschwindigkeit – auf Rädern und Rollen. Sie fährt ebenso gerne Motorrad wie Fahrrad, außerdem ist sie auf dem Deich zwischen Wustrow und Dierhagen oder zwischen Saal und Damgarten mit Inline-Skates unterwegs.

Vor fünf Jahren hat die Einzelhandelskauffrau die Fahrerlaubnis für Motorräder erworben. Mit einer 600 Ccm-Maschine dreht sie nach getaner Arbeit im Strandshop in Wustrow gerne eine gemütliche Runde um den Bodden. Am liebsten ist sie alleine oder zu zweit unterwegs. In größeren Motorradgruppen mag sie nicht so gerne fahren. Sie mache lieber ihr eigenes Ding, sagt sie.

Anzeige

Wunschziel ist Neuseeland

Mit ihrem Motorrad ist sie vorwiegend innerhalb der Landesgrenzen auf Tour. Doch reist Charlotte Hübner auch gerne in die Ferne. Zuletzt war sie zum Urlaub in Spanien. Ganz großer Traum der Wustrowerin ist ein längerer Aufenthalt in Neuseeland. „Sechs Wochen sollten es wenigstens sein“, sagt sie, gerne auch länger.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

Von Timo Richter