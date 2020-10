Ribnitz-Damgarten

Werner Schork lebt in Ribnitz-Damgarten und ist viel in der Stadt zu Fuß auf Achse. „Ich bin ja seit einigen Jahren Rentner und habe Zeit“, erzählt der 70-Jährige. Bevor er in den Ruhestand ging, war er in der Barther Stadtverwaltung tätig.

Regelmäßig unternimmt er auch Spaziergänge in den Ribnitzer Klosterwiesen. Hier beobachtete er vor einigen Tagen eine ältere Dame, die in Höhe des Ententeiches mit einem Rollator unterwegs war und mit diesem an eine Stelle kam, wo sich mehrere Steine gelockert hatten.

Werner Schork: „Als ich dann wenig später einen Mitarbeiter des Stadtbauhofes sah, der mit der Reparatur einer Sitzbank am Teich beschäftigt war, sprach ich ihn an und wies auf die lockeren Steine hin. Zwei Tage später war das Problem gelöst. Ich fand es toll, dass der Bauhofmitarbeiter nicht einfach Dienst nach Vorschrift machte, sondern kurzfristig Hand anlegte. Das nenne ich bürgerfreundliches Handeln, dafür möchte ich mich bedanken.“

Von Edwin Sternkiker