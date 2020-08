Barth

Jetzt hat er sein Zeugnis in der Hand und ist staatlich anerkannter Schauspieler. Erik Gätjen hat die vierjährige Ausbildung an Theaterakademie Vorpommern in Zinnowitz absolviert. Es hat allerdings ein wenig gedauert, bis er sich überhaupt zu diesem Studium entschloss.

Als Elfjähriger spielte er schon bei den Barther Theatermäusen. Das Theater beeindruckte ihn zwar und er hatte viele Rollen, aber nein, was Ordentliches wollte er zunächst lernen: Schiffsmechaniker. Und dann fuhr er fünf Jahre zur See. Als er die Planken verließ, zog es ihn wieder auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Im Barther Theater Garten sah man ihn unter anderem als Benn Gunn in „Die Schatzinsel“, im Silvesterstück „Die Feuerzangenbowle“ und als komischen Butler James in „Dinner for one“. Dem heute 27-Jährigen war irgendwie klar, dass die Bühne seins ist.

Nun geht es nach Berlin, hier wird er eine Weiterbildung in Richtung Film- und Fernsehen machen und sich in Sachen Musical weiterbilden. Ein Ziel erreicht, strebt er schon das nächste an. Die Welt das Musicals reizt ihn sehr.

Von Martina Krüger