Das Wort Freizeit kennt Britne Zimnitzki nur aus der Erinnerung. Die gelernte Restaurantfachfrau aus Barth arbeitet in einem Restaurant im Ostseebad Dierhagen. Wenn die 19-Jährige nach getaner Arbeit oftmals weit nach Mitternacht ins Bett fällt, denkt sie über Hobbys und Freizeitaktivitäten nicht mehr nach. „Ich will dann nur noch zu Bett“, sagt sie.

Aufgewachsen ist Britne Zimnitzki in Trinwillershagen. Nur wenig hat sie bisher von der Welt gesehen. Wenn einmal ein Urlaub drin war, führte der sie ins Erzgebirge. Umso mehr freut sie sich auf freie Tage, die sie auf den Rücken ihres Pferdes verbringt.

Gemeinsame Zeit

Das steht in einem Stall in Redebas. Von dort aus unternimmt die junge Frau Ausritte „wie es die Zeit erlaubt“. Ganz allein ist sie mit der Verantwortung für das Pferd nicht. Ihr Freund hilft kräftig bei der Arbeit im Stall mit. Der reitet selbst nicht, aber so können sie gemeinsame Zeit verbringen.

Im Haushalt der Bartherin leben zudem noch eine Katze sowie zwei Ratten. Zusammen mit ihrem Lebensgefährten hat sich Britne Zimnitzki gemeinsam für die Tiere entschieden.

