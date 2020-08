Ribnitz-Damgarten

Eva (65) und Jürgen (67) von Jakubowski sind Stammgäste in der Jugendherberge Ribnitz-Damgarten. Seit zwölf Jahren zieht es sie hierher, immer jeweils für zwei Wochen. „Eine sehr schöne Jugendherberge, eine sehr schöne Stadt und dann die Natur ringsum, einfach wunderbar“, bringt es Jürgen von Jakubowski auf den Punkt. Das Ehepaar kommt aus Potsdam und reiste mit dem Zug an.

Von der Jugendherberge aus starten sie mit dem Fahrrad ihre Touren. Die haben es in sich. Mal geht es nach Rostock, mal nach Graal-Müritz, Born oder Barth. „Wir mögen es, die Natur links und rechts vom Weg zu beobachten, besonders schön ist es am frühen Morgen, die Ruhe zu genießen“, so Eva von Jakubowski.

Ihren Wohnwagen haben die beiden schon längst verkauft, seitdem sind sie umweltfreundlich mit Bahn und Rad unterwegs. Und zwar fast das ganze Jahr über, nämlich von Februar bis Dezember. „Zwischendurch sind wir natürlich immer wieder mal zu Hause“, fügt Jürgen von Jakubowski mit einem Lachen hinzu.

Von Edwin Sternkiker