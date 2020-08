Barth

Seit vier Jahren ist Mary-Ann Koch Geschäftsleiterin der Bäckerei Junge in Barth in der Langen Straße. Die Arbeit macht der Bartherin Spaß. „Mir gefällt der Kontakt mit den Kunden und außerdem habe ich ein tolles Team.“

Etwas getrübt wird die Arbeit derzeit durch uneinsichtigen Kunden, die keine Maske tragen oder sich nicht in die Kontaktliste eintragen wollen. „Ich habe mir das doch nicht ausgedacht. Wir müssen den ganzen Tag den Mund-Nasen-Schutz tragen. Das ist gerade bei der Hitze anstrengend. Aber da müssen wir jetzt nun einmal alle durch.“ Ihre gute Laune lässt sich aber trotzdem nicht vermiesen.

Ihre Freizeit verbringt sie am Liebsten mit der Familie – ihrem Mann und ihren drei Kindern. „Wir sind gerne mit dem Fahrrad unterwegs.“ Normalerweise fährt die 35-Jährige mit ihrer Familie auch zwei Mal im Jahr in den Urlaub. Durch die Corona-Pandemie sei das in diesem Jahr ausgefallen. „Aber wir haben Zuhause ein großes Grundstück mit Pool und Spielplatz.“

Von Anika Wenning