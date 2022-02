In unserer Rubrik „Gesichter der Region“ stellen wir Menschen aus der Region oder Gäste, die hier Urlaub machen, vor. Heute geht es um Nicole Simon. Die 33-Jährige ist Bäckereifachverkäuferin. Uns hat sie erzählt, was sie an ihrer Arbeit so begeistert und was sie in der Corona-Zeit so vermisst hat.