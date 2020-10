Barth

In die Stadtbäckerei Kühl in Damgarten kommen viele Stammkunden. „Wir leben von den Stammkunden“, berichtet Mitarbeiterin Renate Born. „Man hält auch mal ein Pläuschchen und einige Kunden erzählen auch von ihren Sorgen. Der Umgang mit den Kunden macht mir Spaß.“

Die 63-Jährige arbeitet seit 2003 in der Bäckerei in Damgarten. „Die Zusammenarbeit mit meiner Kollegin ist auch super. Wir sind ein eingespieltes Team.“ Doch auch wenn die Arbeit ihr Spaß macht, freut sie sich auch schon auf den Ruhestand. Denn im August kommenden Jahres geht die Damgartenerin in Rente. „Ich möchte dann wieder mehr tanzen, ich mache Zumba“, sagt die gebürtige Ribnitzerin.

Auch mit dem Fahrrad ist die 63-Jährige gerne unterwegs. „Von Damgarten kann man gut mit dem Rad zum Strand nach Dierhagen fahren.“ Viel Zeit verbringt Renate Born auch in ihrem Garten. Doch was hat die Ribnitzerin eigentlich nach Damgarten verschlagen? „Mein Mann kommt aus Damgarten und wollte hier nicht wegziehen.“

Von Anika Wenning