Bad Sülze

Antje Pabst verlebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern den Sommerurlaub in der Region. Ihr Urlaubsdomizil ist die Gästewohnung der Wohnbau Bad Sülze. Die Familie ist aus dem südhessischen Alsbach-Hähnlein angereist. Dort arbeitet die 43-Jährige bei der WBS Immobilienservice GmbH, die Verwalter der Wohnbau Bad Sülze ist.

Betriebsausflug nach Hiddensee

„Wir haben uns schon sehr auf den Urlaub gefreut, vor allem auf die Ostsee“, so Antje Pabst. Aufgewachsen in der Nähe von Chemnitz, würden Reisen an die Ostsee zu ihren schönsten Kindheitserinnerungen gehören, erzählt sie. Geplant sind auch Tagesausflüge nach Rostock, Warnemünde und Stralsund. Karl’s Erdbeerhof soll ebenfalls besucht werden.

Am 13. August wird Antje Pabst ihre Kolleginnen und Kollegen von der WBS Immobilienservice GmbH sehen. Sie unternehmen an diesem Tag einen Betriebsausflug nach Hiddensee. „Meine Familie und ich werden uns ihnen anschließen. Ich freue mich schon darauf“, so Antje Pabst.

Von Edwin Sternkiker