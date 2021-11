Barth

Es gibt keine Sehenswürdigkeit, die Lucie Sonntag in ihrer Heimatstadt Barth nicht kennt. Das liegt daran, dass der großer Bruder der Zehnjährigen als Stadtführer Touristen in der Vinetastadt herumführt.

Fangelturm ist das Highlight der Vinetastadt

Die Zehnjährige, so „erzählt“ sie im Band „Lande Barth 13“, der gerade erschienen und in der Bücherstube in der Langen Straße in Barth erhältlich ist, dass sie gern mit dem Fahrrad losfährt, um sich die besonderen Orte der Stadt anzusehen.

„Am liebsten bin ich beim Fangelturm, weil es mich interessiert, die Sternbilder und Sterne anzusehen“, schreibt sie. Seit November 1965 befindet sich auf dem Dach des Fangelturms eine Sternwarte.

Stolz, eine Autorin zu sein

Zur Autorin ist die Fünftklässlerin der Karl-Liebknecht-Schule eher durch gut Zureden geworden. „Weil mein Bruder im Heimatverein ist“, erklärt sie. Der Heimatverein ist gemeinsam mit dem Verlag Redieck & Schade Herausgeber der Reihe „Lande Barth“, in der Autoren Interessierte mit Episoden und Entdeckungen aus älterer und jüngerer Vergangenheit der Stadt versorgen. „Meine Geschichte für das Buch habe ich zweimal umgeschrieben, bevor ich sie abgegeben habe“, gesteht Lucie Sonntag, die letztlich – wie ihre Eltern auch – ziemlich stolz ist, eine echte Autorin zu sein.

Aber es habe ihr Spaß gemacht, betont das Mädchen, das in ihrer Freizeit Gitarre spielt und im Verein „Die Klette“ tanzt.

Von Anja Krüger