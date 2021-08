Ahrenshoop

Ein Jura-Studium will Florian Voß beginnen. Einen besonderen Studienort hat er bis dato noch nicht ins Auge genommen. Der 18-Jährige will allerdings vor der „Juristerei“ ein freiwilliges Jahr in der Altenpflege absolvieren. Vor Aufnahme des Studiums möchte „der Gesellschaft etwas zurückgeben“, wie er sagt. Aktuell verlebt der Dresdener wenige freie Tage auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Er hofft, auch während des Studiums als Sänger tätig sein zu können.

Urlaub mit dem Chor

Florian Voß ist Mitglied eines Gesangsensembles „Reverie“, einem Nachfolge-Ensemble für ausscheidende Mitglieder des Dresdener Kreuzchors. Vor dem nächsten Auftritt in Frankfurt am Main genießen die Sänger das Leben am Strand – mit Volleyball, Schwimmen und Sonnenbad. Nach dem letzten Auftritt in Hamburg gönnen sich die Sänger immerhin drei Tage Auszeit, bevor sie wieder auf eine Bühne steigen.

Von Timo Richter