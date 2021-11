Zingst/Barth

Ob nun 3G oder 2G: Das ist Autorin Maria Lambrecht aus Zingst völlig egal, wenn es um ihre geplante Lesung in Barth geht. „Ich werde auf alle Fälle am Mittwoch lesen“, sagt die Autorin, die unter dem Namen Maria Charlotte Wulff schreibt.

Maria Lambrecht, die 1948 in Schwerin geboren worden und dort auch aufgewachsen ist, führte viele Jahre eine Steuerberatungskanzlei mit Sitz in Rostock, Gelbensande und Zingst. Auf der Halbinsel wohnt sie seit 2008. 2017 hängte sie ihren Beruf an den Nagel und schrieb einen der beiden Erzählbände, aus denen sie am Mittwochabend um 19 Uhr im Kulturhaus „HdW“ in Barth lesen wird.

Ihre Werke

„Nachkriegsbastard“ – ihre Lebensgeschichte. Ihr zweites Werk heißt „Mäuseköttel“ und erschien im vergangenen Jahr. Dieses umfasst sechzehn Alltagsgeschichten, die zwischen 1979 und 2019 spielen, immer irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern – Geschichten von besonderen Frauen und Männern, die in den damaligen drei DDR-Nordbezirken, also im heutigen Mecklenburg-Vorpommern, gelebt haben und noch leben.

Hier gibt es Karten

Lesung der Autorin Maria Charlotte Wulff: Mittwoch (17.11.), Kulturhaus „HdW“ in Barth (Bahnhofstr. 2), 19 Uhr, Karten unter www.ticketino.com, Preis (inkl. Vorverkaufsgebühr): 12,95 Euro, mit Kurkarte 10,79 Euro oder in der Barth Information (am Marktplatz Barth, Tel. 038231 37400)

Von Anja Krüger