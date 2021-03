Barth

Angelika Hafemeister arbeitete rund 42 Jahre lang mit Menschen. Als auf sie das Ende ihrer Berufstätigkeit zukam, stand für sie fest: Sie möchte weiterhin für Menschen da sein. Also entschied sie sich ehrenamtlich beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) mitzuwirken.

Corona birgt Gefahr der Vereinsamung

Und so unterstützt die 61-Jährige aus Tribsees beispielsweise das DRK-Blutspendedienst-Team in Barth – packt Versorgungsbeutelchen für die Spender. Mehr aber noch liegen Angelika Hafemeister die älteren Bürger am Herzen.

Sie ist Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Tribsees-Franzburg-Richtenberg-Velgast. Und sie weiß: „Durch die Corona-Pandemie drohen ganz viele ältere Menschen zu vereinsamen!“

Das bot der DRK-Ortsverein vor der Pandemie

Kaffee- und Spielenachmittage, Feste zu den verschiedensten Anlässen, auch sportliche Treffen habe es vor der Pandemie beispielsweise gegeben. „Aber nun sitzen die Senioren, von denen viele alleinstehend sind, seit Monaten zu Hause, haben kaum Kontakte. Es wird allerhöchste Zeit, dass wieder mehr gesellschaftliches Leben zugelassen wird“, sagt sie.

Von Anja Krüger