Fuhlendorf

Michael Westernhagen ist vor zwei Jahren von Berlin nach Fuhlendorf gezogen. „Weil die Gegend so schön ist. Ich wohne direkt am Bodden. Das ist herrlich“, schwärmt der 46-Jährige. Hin und wieder fahre er noch in die Hauptstadt, um Freunde und Familie zu besuchen. „Aber ansonsten versuche, ich die Großstadt zu meiden. Ich vermisse meine Heimat nicht“, erklärt er.

Seit einem halben Jahr arbeitet Michael Westernhagen ehrenamtlich bei der Barther Tafel. Zwei Mal in der Woche ist er mit dem Transporter auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst unterwegs. Dort holt die Lebensmittel für die Tafel von den Supermärkten ab und bringt sie nach Barth. „Es macht Spaß. Es ist abwechslungsreich und ich weiß nie, was auf mich zukommt“, sagt der gebürtige Berliner. Und auch das Team bei der Barther Tafel sei super. In seiner Freizeit arbeitet der Fuhlendorfer auf seinem Hof. „Ich habe Hühner, Hängebauchschweine und Hunde. Da gibt es immer etwas zu tun.“

Von Anika Wenning