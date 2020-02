Ahrenshoop

Daniela Rothe wurde in Weimar geboren und lebt mittlerweile mit ihrem Ehemann Felix Maultzsch in Frankfurt am Main. In ihrer Kindheit waren die beiden regelmäßig in Ahrenshoop, diese Tradition hat sich bis heute gehalten. Bei ihrem aktuellen Urlaub in dem Ostseebad besuchten sie am Dienstag das Kunstmuseum. Anlässlich des Bauhaus-Jubiläums im vergangenen Jahr, hofften sie dort auf Spuren der Bauhaus-Künstlerin Dörte Helm zu stoßen. Im Museum waren allerdings nur Malereien zu besichtigen, da die Objekte der Grafikerin vor allem in Privathaushalten zu finden sind.

Am Montag werden die beiden ein Theaterstück im Kunstmuseum besuchen. Das Stück heißt: „Die Vertreibung des Bauhauses aus Dessau 1932 und der Kulturkampf von rechts.“ Ansonsten unternehmen Daniela Rothe und Felix Maultzsch gerne Strandspaziergänge und Ausflüge ins Grüne. „Gerade diese Kombination aus Natur und Kultur ist etwas Einzigartiges, was uns Frankfurt so nicht bieten kann.“

Von Elias Wehring