Ribnitz-Damgarten

Der Schritt dürfte durchaus als mutig bezeichnet werden. Tom Laude-Negendank sagt selbst, dass es sicherlich bessere Zeiten gibt, als während einer Pandemie eine neue Veranstaltungs- und Party-Reihe ins Leben zu rufen. „Das ist schon ein gewisses Risiko“, sagt der 34-Jährige. Nachdem der erste Teil ihn leider auch ein wenig bestätigt hat, will er bzw. soll Ribnitz-Damgarten am kommenden Wochenende dann aber voll durchstarten. Mit namhaften Acts will der Ribnitz-Damgartener neue Events in der Bernsteinstadt etablieren.

„Organisatorisch hat alles super geklappt, es gab keine Fehler“, sagt Tom Laude-Negendank. Einzig mehr Gäste hätten es sein können, als der 34-Jährige bzw. seine Veranstaltungsagentur White Berry Event am 19. März zur Party mit dem kultigen House-Projekt „Talstraße 3–5“ geladen hatte. Die Stimmung toll, die Gäste zufrieden, doch mit 200 Besuchern kam nur etwa die Hälfte des maximal Möglichen. „Die Leute hatten Lust, zu feiern. Es waren nur zu wenige. Trotzdem macht das Hoffnung“, so der Veranstalter.

Tom Laude-Negendank (re.) und sein Haus-DJ, Ostseewelle-Moderator Christian Rentz, vor dem Sport-Palast-Logo. Quelle: privat

Zu viel Corona, zu wenig Sport-P

Gründe für den eher zurückhaltenden Auftakt gab es vor allem zwei. Die Corona-Pandemie ist einer. „Viele konnten nicht kommen, weil sie sich kurz zuvor infiziert hatten“, weiß der Ribnitzer. Der zweite Grund: der Abriss des Sport-Palastes. Ursprünglich sollten die White-Berry-Events in diesem Jahr im Sport-P in der Damgartener Chaussee stattfinden. Doch vor wenigen Wochen wurde der Sport-Palast überraschend abgerissen und fiel als Event-Location weg. Tom Laude-Negendank musste ins Begegnungszentrum umziehen. Allein weil es nicht mehr der Sport-P war, hätten etwa 100 Käufer ihre Tickets zurückgegeben.

Dabei eigne sich auch das Begegnungszentrum als Party-Location. Laude-Negendank setzt nach eigenen Angaben auf ein erhöhtes Niveau und namhafte Künstler. Die kommen nun bereits am kommenden Wochenende. Das DJ-Duo Gestört aber geil wird dann das Begegnungszentrum rocken. Es sind nur noch wenige Karten zu haben. Die OZ verlost außerdem dafür dreimal zwei Tickets.

Mit dem Duo Gestört aber geil konnten die Veranstalter in Ribnitz einen Hochkaräter gewinnen. Quelle: Promo

„Solche Veranstaltungen gibt es in Ribnitz-Damgarten sonst nicht. Ich will hier etwas aufbauen“, sagt der Organisator. Deutschland- und europaweit bekannte Künstler holt er in die Bernsteinstadt. Gestört aber geil stehen beispielsweise in Hannover, Lübeck oder Dortmund auf der Bühne. Ihre Tour im Herbst führt sie unter anderem auch nach Frankfurt am Main oder Hamburg. Auf sämtlichen großen Festivals in Deutschland, Österreich oder der Schweiz sind sie Stammgäste. Und nun treten sie in Ribnitz-Damgarten auf.

Stripshow und 90er-Jahre-Ikone

Im Laufe des Jahres kommen weitere bekannte Namen wie etwa der Original-Bachelor Paul Janke oder der Comedian Rüdiger Hoffmann. Mitte Mai wird es heiß im Begegnungszentrum, wenn die Strip-Show „Sixx-Paxx“ aus Berlin in Ribnitz gastiert. Im kommenden Jahr kommt die 90er-Jahre-Ikone Loona in die Bernsteinstadt. Die Show musste verschoben werden, war eigentlich Ende dieses Jahres geplant. Neuer Termin ist der 4. März. Am 4. Februar 2023 kommt das DJ-Duo „Stereoact“ („Die Immer lacht“ mit Kerstin Ott) zur großen Schlager-Party nach Ribnitz.

Ticketverlosung: „Gestört aber geil“ in Ribnitz-Damgarten

Der Veranstalter hofft, dass die Corona-Regeln ein volles Haus zulassen. Aktuell (Stand 12. April) gilt die 2G-plus-Regel für derlei Partys. „Nur so können wir ohne Maske und Abstand feiern“, so Tom Laude-Negendank. Die 3G-Regel würde Maskenpflicht, Abstandspflicht und somit weniger Gäste bedeuten.

Ein bisschen Sport-P-Feeling soll auch im Begegnungszentrum aufkommen. Für die Partys wurde das originale, grün-weiße Sport-Palast-Logo von der Abrissbaustelle gerettet. So wird immerhin ein wenig an die alten Zeiten erinnert.

Mehr unter: www.whiteberry-event.de

Von Robert Niemeyer