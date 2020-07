Dierhagen

Am vergangenen Wochenende entwendeten bislang unbekannte Diebe zwei schwarze Pedelecs der Marken Ortler. Ein aufmerksamer Bürger teilte nun mit, dass er in einem Wald bei Dierhagen/ Neuhaus zwei Fahrräder gefunden habe. Bei der Überprüfung durch die Beamten des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten stellte sich heraus, dass es sich hierbei um die beiden gestohlenen Pedelecs handelte. Die Eigentümer konnten sie daraufhin in Empfang nehmen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiter an.

Von OZ