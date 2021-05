Dierhagen/Dändorf

Wohl kein Urlauber und kein Tagestourist, der nach Dierhagen kam und einen Fotoapparat sein eigen nannte, unterließ es, das Wrack des 1930 vor Dierhagen gestrandeten finnischen Dreimastschoners „Janne“ zu fotografieren. Heute existieren nur noch spärliche Reste von dem Schiff im Wasser.

Der Dörpverein Ostseebad Dierhagen möchte mit einer Ausstellung im Geschichtshaus im Ortsteil Dändorf an das Schicksal des Schiffes und seiner Mannschaft erinnern. Sie ist ab Sonntag, den 2. Mai, täglich ab 10 Uhr zu sehen, informiert Vereinsvorsitzender Guido Keil. Eigentlich sollte die Ausstellung bereits am 13. November 2020 eröffnet werden, genau an diesem Tag vor 90 Jahren war das Schiff gestrandet. Doch aufgrund der zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-Bestimmungen musste darauf verzichtet werden.

Bergungsdampfer konnte nicht helfen

Am 13. November 1930 geriet die „Janne“ bei Sturm in Seenot und strandete. Ein herbeigeeilter Bergungsdampfer konnte nichts ausrichten und musste unverrichteter Dinge wieder abfahren. Der neunköpfigen Besatzung des Schoners blieb nur übrig, mithilfe einer Leine ihr Hab und Gut an Land zu bringen.

Das ohne Ladung fahrende Schiff war auf dem Weg von der Nordsee nach Finnland. Zu dem Unglück kam es, weil die Besatzung das Leuchtfeuer Gedser-Schiff (Dänemark) mit der Nebelstation Wustrow verwechselte. So hieß es jedenfalls zunächst. Die „Mecklenburger Zeitung“ äußerte in ihrer Ausgabe vom 17. November 1930 die Vermutung, dass hier möglicherweise auch Alkohol eine verhängnisvolle Rolle gespielt haben könne.

Nachdem klar war, dass das Schiff verloren ist, wurden Segel und Tauwerk abgetakelt und die Masten herausgenommen. Alles, was transportabel war, wurde nach Warnemünde geschafft, hier von dem Schwesterschiff der „Janne“ übernommen und in die Heimat gebracht. Viele Holzteile des Schiffes landeten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges als Brennstoff in Öfen. Den Rest erledigte die See. Sie nagte in Laufe der Jahrzehnte so lange an der „Janne“, bis nur noch die Planken übrig blieben.

Zahlreiche Postkarten dokumentieren allmählichen Verfall

Wer sich für die Geschichte des Schiffes interessiert, wird in der Ausstellung auf seine Kosten kommen. Der Chronikgruppe des Dörpvereins ist es gelungen, erstaunlich viel Material zusammenzutragen. Dazu gehören zahlreiche Postkarten. Mit deren Hilfe kann die Geschichte der „Janne“ von der Strandung bis zu ihrem allmählichen Verfall umfassend dokumentiert werden. Ergänzt werden die Postkartenansichten durch private Aufnahmen.

Auch originale Teile vom Schiff werden zu sehen sein. Sie wurden von einigen Dierhägern und Dändorfern zur Verfügung gestellt. Dazu gehören unter anderem eine Planke und eine Luke. In der Ausstellung wird außerdem an eine Tauchaktion von Meeresarchäologen der Universität Rostock im Jahre 1960 erinnert.

Im Zuge ihrer Recherchen wurden die Mitglieder der Chronikgruppe des Dörpvereins auch im finnischen Rauma fündig, wo sich der Heimathafen der „Janne“ befand. Das dortige Seefahrtsmuseum schickte neben Musterungslisten und weiteren Materialien unter anderem auch die Kopie eines in der Lokalzeitung erschienenen Artikels vom 1. Dezember 1930. Es ist der Wortlaut des Berichtes, den der Kapitän der „Janne“ vor dem Amtsgericht in Rauma gegeben hatte.

Hier hatte er zu Protokoll gegeben, dass allein der Steuermann die Schuld an dem Unglück trage. „Da wir nur einen Teil des Materials, das wir aus Finnland erhalten haben, in der Ausstellung zeigen können, werden wir in Teil 9 unserer Schriftenreihe ‚Verteller‘ ausführlicher darauf eingehen“, informierte der Vorsitzende des Dorfvereins.

Von Edwin Sternkiker