Gesucht: Der Tonnenkönig von Langendamm

Eines morgens war einfach nichts mehr da. Kein noch so kleines Stückchen Holz baumelte am Galgen. Nichts war mehr zu sehen von der Tonne, die hier seit Wochen hing und auf die etliche kraftvoll eingedroschen hatten. Viele hatten ihren Versuch, wie gewünscht, auf Video festgehalten. Deshalb weiß man in Langendamm auch, wer denn der Stäbenkönig geworden ist. Doch vom Tonnenkönig des diesjährigen, etwas anderen Tonnenabschlagens in dem kleinen Örtchen bei Ribnitz-Damgarten fehlt bislang jede Spur. Kein Video, kein Foto, nur eine bis aufs letzte Stück zerstörte Tonne und ein Tonnenbund, dessen Mitglieder sehr glücklich sind, diese Tradition zumindest teilweise im Corona-Jahr 2020 am Leben erhalten zu haben.

Wer hat das letzte Stück abgeschlagen?

Die Langendammer Tonne kurz vor ihrem Ende. Quelle: Privat

„Wer hat das letzte Stück abgeschlagen“, fragt Simone Behrens vom Tonnenbund Langendamm. Eine Woche nach Pfingsten hatte der Tonnenbund die Tonne aufgehängt. Tom Brodhagen, 2. Vorsitzender des Tonnenbundes, hatte sie angefertigt. Er hatte auch die Idee, das Fass einfach aufzuhängen. Jeder, der wollte, durfte draufhauen. Die einzige Bitte: Ein Foto oder ein Video davon machen. „Damit das Tonnenabschlagen nicht in Vergessenheit gerät und wieder ein Wir-Gefühl entsteht“, so Simone Behrens. Außerdem stand eine kleine Spendenbox bereit.

Die Tonnenbünde in der Region hatten und haben, wie viele andere, unter der Corona-Pandemie zu leiden. „Durch die Corona-Welle ist es auch für uns schwieriger geworden, auch finanziell“, sagt der Vorsitzende Frank Ewert. So betreibt der Tonnenbund auch ein Vereinshaus. Bereits im vergangenen Jahr fielen sämtliche Tonnenfeste in der Region aus. So auch in diesem Jahr. „Es tut weh, zum zweiten Mal in Folge kein Tonnenabschlagen vor unserem geliebten Publikum durchzuführen“, sagt Martin Ewert, Hauptmann des Tonnenbundes.

„Wir lassen uns unser Brauchtum nicht nehmen.“

Die Langendammer Tonnenfreunde wollten sich allerdings mit einem erneuten Ausfall nicht anfreunden. „Die Vergangenheit hat immer wieder gezeigt, dass wir uns unser Brauchtum nicht nehmen lassen“, so Martin Ewert.

Der Vorteil dabei: Im Gegensatz zu den Wettbewerben in der Region findet das Tonnenabschlagen in Langendamm traditionell zu Fuß und nicht zu Pferde statt. Das ermöglichte, dass tatsächlich jeder, der wollte, also nicht nur die Tonnenschwestern und -brüder, mitmachen konnte. „Wir Langendammer lassen uns nicht unterkriegen, auch nicht von einer Corona-Pandemie“, so Martin Ewert.

Video: Emotionales Wort von Martin Ewert, Hauptmann des Langendammer Tonnenbundes

Etwa zwei Wochen hing die Tonne in Langendamm. Dann war sie komplett zerstört. Die Vereinsmitglieder sowieso, Einwohner des Dorfes, aber auch ehemalige Tonnenbundmitglieder oder auch Urlauber hatten sich an dem Spaß beteiligt. „Die Idee ist überall gut angekommen“, sagt Simone Behrens.

Tonnenfest nächstes Jahr drei Tage lang

Alles was fehlt, ist der Gewinner. Der Stäbenkönig ist bekannt, also derjenige der die letzte Längsstrebe der Tonne abgeschlagen hatte. Diese Würde wurde Frank Ewert zuteil, Vorsitzender des Tonnenbundes. Nur der Tonnenkönig fehlt. „Der Amtsinhaber Max Küster ist nun schon seit 2019 im Amt. Er würde dies gerne abgeben“, so Simone Behrens. Möglicherweise hatten Kinder das letzte Holzstück abgeschlagen, die nichts zum Fotografieren oder Filmen dabei hatten. „Bei Kindern ist unser Tonnenabschlagen sehr beliebt“, so Behrens. Einen Tag vor dem Wettbewerb der Erwachsenen findet in Langendamm stets ein Kindertonnenabschlagen statt.

Im kommenden Jahr, so die Hoffnung der Tonnenschwestern und -brüder, soll das Tonnenfest in Langendamm wieder wie gewohnt stattfinden. Noch mehr sogar: Das Tonnenfest soll statt zwei Tagen drei Tage gefeiert werden. „Wir haben ja einiges nachzuholen.“ Bis dahin sollte auch der diesjährige Tonnenkönig gefunden sein. Derjenige kann sich beim Tonnenbund direkt oder bei der OZ, Tel.: 03821/888630, melden.

Das Tonnenabschlagen Das Tonnenabschlagen ist ein traditionelles Volksfest, das im Sommer hauptsächlich auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst, aber auch in anderen Orten Mecklenburg-Vorpommerns, vor allem in Vorpommern sowie in Teilen Dänemarks, gefeiert wird. Unter anderem gibt es auch in Barth oder Klockenhagen ein Tonnenfest. Das Brauchtum der Tonnenfeste und des Tonnenabschlagens ist in Deutschland Immaterielles Kulturerbe. Das Tonnenabschlagen gehört zu den ältesten Volksfesten in Vorpommern und wird nachweislich mindestens seit 1774 durchgeführt. Es handelt sich dabei in der Regel um einen Wettkampf zu Pferde, bei dem die Teilnehmer auf ein an einem Gerüst in etwa drei bis vier Metern Höhe aufgehängtes Heringsfass einschlagen, bis es zerbricht. Sie reiten nacheinander im Galopp unter dem mit Eichenlaub geschmückten Fass durch und schlagen mit einem schweren Holzknüppel dagegen. 

Von Robert Niemeyer