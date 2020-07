Gibt es doch noch eine Chance fürs Barther Metal Open Air?

Barth

Anfang Mai kam die bittere Nachricht für die Fans des Barther Metal Open Airs (BMOA). Das Festival auf der Freilichtbühne musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt und auf August 2021 verschoben werden. Doch nun gibt es doch noch einen Lichtblick. So könnte es am 15. August auf der Freilichtbühne zumindest eine abgespeckte Version des Open Airs, ein sogenannten „Warm-up Open Air 2020“ geben. Wie Heiko Fritz, der das Festival 1999 ins Leben gerufen hat, gegenüber der OZ mitteilte, gab es bereits Gespräche mit Vertretern der Stadt.

„Wir versuchen, die Veranstalter so gut es geht zu unterstützen. Wir bedauern, dass das Festival abgesagt wurde, und haben gemeinsam nach einer Alternative gesucht“, erklärte die Tourismusmanagerin der Stadt, Nicole Paszehr. „Wir würden uns freuen, wenn das Barther Metal Open Air in diesem Jahr nicht komplett ausfällt. Es ist eine wichtige Veranstaltung für Barth, zu der viele Leute von weither kommen.“

Anzeige

Lockerungen bieten neue Möglichkeiten

Auch mit anderen Künstlern und Veranstaltern stehe die Stadt im Kontakt, habe aber noch keine Rückmeldung bekommen. „Wir tun alles, um die Kulturszene am Leben zu erhalten“, sagt die Tourismusmanagerin.

Weitere OZ+ Artikel

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Die Lockerungen, die die Landesregierung beschlossen hatte und die seit dem 10. Juli gelten, würden den Veranstaltern nun wieder mehr Möglichkeiten bieten. So sei der Ausschank von Getränken wieder möglich, was für die Refinanzierung einer Veranstaltung ein wichtiger Punkt sei. Zudem sind mehr Besucher erlaubt. Im Freien wurde die Obergrenze von 300 auf 500 Personen angehoben.

Metalkonzert ohne Headbangen, geht das?

Trotz der Lockerungen bleiben allerdings noch immer viele Einschränkungen, die gerade für ein Metalkonzert schwierig sind. Denn statt Headbangen vor der Bühne muss jedem Besucher einen Sitzplatz zugewiesen werden. Zelten ist in diesem Jahr auf dem Festivalgelände ebenfalls nicht möglich. Das ist vor allem für Fans, die von außerhalb kommen, ein Problem.

Dass die Bestimmungen in Mecklenburg-Vorpommern, dem am wenigsten betroffenen Bundesland, teilweise strenger als in anderen Bundesländern sind, kann Heiko Fritz nicht nachvollziehen. „Wenn ich sehe, was teilweise hier am Strand los ist, wie die Leute dort dicht gedrängt liegen, steht das in keinem Verhältnis. Man bekommt den Eindruck, als wenn die Landesregierung gar nicht möchte, dass Veranstaltungen stattfinden.“

Vor allem Haftung bereitet Bauchschmerzen

Doch was den Organisatoren – Nidhögg Events mit Unterstützung des Barther Vereins Rock und Mittelalter – am meisten Bauchschmerzen bereitet, ist die Haftung bei nicht Einhaltung der Corona-Verordnung. Denn nicht nur die Person, die sich nicht an die Regeln hält, muss eine Strafe zahlen, sondern auch der Veranstalter.

„Ich glaube schon, dass sich die Leute an die Regeln halten. Die Metalfans sind die Nettesten von allen, aber es reicht ja schon ein schwarzes Schaf“, äußert Heiko Fritz seine Bedenken. „Das ist der Punkt, der mich am meisten stört. Uns wäre es natürlich am liebsten, wenn die Stadt als Veranstalter auftritt.“

Nicole Paszehr kann die Sorgen verstehen, doch die Stadt könne diese Aufgabe nicht übernehmen. „Das können wir nicht machen. Dann steht direkt der nächste Veranstalter auf dem Plan.“

Metalfans sind sich nicht einig

Unabhängig von der Haftung sei auch noch unklar, ob genügend Leute zu der eintägigen Veranstaltung kommen, erklärte Heiko Fritz. „Wir haben durchgerechnet, 150 bis 160 Leute müssten mindestens kommen.“ Um einen Eindruck zu bekommen, was die Fans von dem Vorschlag halten, haben die Organisatoren auf ihrer Facebook-Seite einen Aufruf gestartet.

Die Resonanz war allerdings geteilt. Während einige begeistert waren, zeigten sich auch viele skeptisch oder sagten gleich ab. „Wir haben noch keine eindeutige Entscheidung getroffen“, sagt Heiko Fritz.

Von Anika Wenning