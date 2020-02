Gibt es grünes Licht für die Darßbahn?

Barth

Gibt es jetzt grünes Licht für die Darßbahn? Am 4. Februar kommen Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD) und der Parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern, Patrick Dahlemann ( SPD), um 18 Uhr zu einer Informationsveranstaltung zur Darßbahn in den Rathaussaal der Stadt Barth. Dort werden die beiden Politiker nach eigenen Angaben über den aktuellen Stand informieren. Die Vorsitzende der Bürgerinitiative „Keine Bahn ist keine Lösung“, Christa Schibilski, war Ende vergangener Woche über die Veranstaltung in Kenntnis gesetzt worden.

Zuletzt hatte es Ende März vergangenen Jahres in Barth eine Informationsveranstaltung zur Darßbahn gegeben. Hier hatte Patrick Dahlemann erklärt: „Die Weichen sind gestellt, wenn das Signal auf Grün steht, sehen wir uns wieder.“ Allerdings sollte diese Entscheidung demnach auch schon Ende des ersten Halbjahres 2019 fallen. Die Pressestelle des Parlamentarischen Staatssekretärs wollte im Vorfeld allerdings nicht bekanntgeben, was genau bei der Informationsveranstaltung am Dienstag verkündet werde und ob es nun wirklich für das Vorhaben grünes Licht gibt.

Einigung zwischen Bund und Land war ein Knackpunkt

Ein Problem war bislang immer die Vereinbarung zwischen Bund und Land. Neben einem ganz klaren Bekenntnis zur Darßbahn soll in dieser Vereinbarung auch die Finanzierung geklärt werden, ein entscheidender Knackpunkt in der Diskussion. In einem OZ-Interview Mitte Januar hatte Patrick Dahlemann erklärt, dass die Verhandlungen zur Darßbahn auf der Zielgeraden seien.

Seit Jahren fordern Einwohner und Touristiker eine Wiederbelebung der Darßbahn zwischen Barth und Prerow. Bereits 2013 sicherte der damalige Ministerpräsident Erwin Sellering ( SPD) Barthern zu, sich des Themas anzunehmen. Auch Verkehrsminister Christian Pegel und Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann haben sich immer wieder für den Bau der Darßbahn ausgesprochen. Kritiker bemängeln unter anderem die enorm hohen Kosten für die Wiederinbetriebnahme der Strecke.

