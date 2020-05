Glasarche in Wieck: So bewegt das Kunstobjekt die Menschen

Wieck

Die Zerbrechlichkeit der Natur und die Möglichkeit des eigenen Handelns verkörpert die Glasarche am Wiecker Hafen. Sieben Wochen lang ist das symbolträchtige Objekt zu sehen. Die OSTSEE-ZEITUNG begleitet die wöchentlich wechselnden Themen, die der Nationalpark-Förderverein mit der Glasarche verbindet.

„Wir leben am Meer, wir lieben die Boddenlandschaft mit ihrer abwechslungsreichen Natur. Doch den potenziellen Anstieg des Meeresspiegels in den nächsten hundert Jahren um einen halben Meter will ich mir nicht vorstellen“, sagt die Vorsitzende und Geschäftsführerin des Nationalpark-Fördervereins, Annett Storm. Sie setzt auf eigenes Handeln.

Denkanstoß

Denkanstoß im Kielwasser der Glasarche ist die Sechs-R-Regel. „Mit ihr können wir Müll vermeiden, Ressourcen sparen und damit den CO2-Ausstoß senken“, sagt Annett Storm. Die Rs kommen aus dem Englischen und stehen für „refuse“ (verzichten), „reuse“ (wiederverwenden), „recycle“ (recyceln), „reduce“ (reduzieren), „repair“ (reparieren) und „rot“ (kompostieren).

Am Leichtesten tut sich Annett Storm eigenen Worten zufolge mit dem Kompostieren. „Ich schätze die lockere nahrhafte Erde für meine Beete.“ Doch immer mehr Plastiktüten bereiteten den Kompostieranlagen Probleme. Auch Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen oder „Biobeutel“ haben nichts in der Bio-Tonne verloren. „Sie zersetzen sich nicht schnell genug und mindern die Qualität des Kompostes.“

Disziplin

Verzicht ist für Annett Storm schon schwieriger. Angesichts der Fülle in den Regalen der Geschäfte verlange der Einkauf viel Disziplin. Sie verzichte auf Werbegeschenke und Tragetaschen. „Ein Aufkleber auf meinem Briefkasten verhindert überflüssige Werbepost.“

Auch aus zerbrochenen Krügen lässt sich noch etwas machen. Quelle: Annett Storm

Auch beim Wegwerfen ist sie vorsichtig geworden. Annett Storm lotet mögliche Nachnutzungen aus. „Einer Freundin, die sich in Kürze eine neue Wohnung einrichtet, werde ich diverse Küchenutensilien überlassen, die ich doppelt oder schon sehr lange nicht mehr benutzt habe. Bücher und Spiele finden über die Saison in einer Kiste an der Straße immer wieder dankbare Abnehmer.“

Am meisten Freude bereitet Annett Storm das Wiederverwenden. Ehemalige Konservengläser ersetzen alle Plastikgefäße im Vorratsschrank der Chefin des Nationalpark-Fördervereins. Selbst das Einfrieren „geht darin super“. Ein schöner Keramikkrug diene bei ihr trotz kleinem Sprung immer noch als Übertopf.

Kreativität

Nicht alles lasse sich von heute auf morgen verändern. „Seien Sie erfinderisch und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf“, ist der Wunsch von Annett Storm. Nachhaltig sei es zudem, die eigenen Besitztümer pfleglich zu behandeln und lange zu nutzen.

Weitere Beispiele für Veränderungsmöglichkeiten nach der Sechs-R-Regel sind unter www.bodden-nationalpark.de zu finden.

Von Timo Richter