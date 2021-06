Barth

Die Sonne lacht, die Temperaturen sind sommerlich: Nahe Barth ist die Glöwitzer Badestelle die einzige Möglichkeit, ein erfrischendes Bad im Barther Bodden zu nehmen. Dennoch ist dort weniger los, als das aktuelle Wetter vermuten lässt.

Der Grund scheint die Verunsicherung der Leute, wie auch eine Anwohnerin meint, die sich ein Sonnenbad an der Glöwitzer Badebucht gönnt. Mit negativen Schlagzeilen hat die Vinetastadt, zu der der Ort Glöwitz gehört, jüngst deutschlandweit auf sich aufmerksam gemacht – wegen des Berichts der Europäischen Umweltagentur zur Qualität der deutschen Badegewässer. Der Glöwitzer Bucht stellt dieser Bericht, neben dem Badestrand im Putbusser Ortsteil Neuendorf auf Rügen, ein „mangelhaft“ aus.

Kolibakterien: Badeverbot für 2021 ausgesprochen

Für beide Gewässer ist laut Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) ein Badeverbot für die gesamte Saison 2021 ausgesprochen worden. „Dies ist erforderlich, da die Ergebnisse der Badewasseruntersuchungen im Zeitraum von 2017 bis 2020 zu einer ‚mangelhaften‘ Einstufung führten. Im besagten Zeitraum gab es mehrere erhöhte Werte, welche allerdings in den überwiegenden Fällen deutlich unter den Höchstwerten lagen. In drei Planproben 2020 wurde der Höchstwert für den Parameter ‚E. Coli‘ beziehungsweise ‚Intestinale Enterokokken‘ überschritten“, lautet die Begründung des Ministeriums.

Kolibakterien, die durch Fäkalien ins Wasser gelangen, können, so man das Wasser trinkt, Durchfallerkrankungen auslösen, die unbehandelt teilweise lebensbedrohlich sein können. Auch Bauchfellentzündungen, Wundinfektionen oder Blinddarmentzündungen können auftreten.

Seit Jahren auf Ursachenforschung

Als mögliche Ursache für die Verunreinigungen sieht das Landes-Gesundheitsamt mit hoher Wahrscheinlichkeit „den Eintrag von Oberflächenwasser bei Regenereignissen und landwirtschaftliche Nutzung des Umlandes.“ Der Badestelle in der Gemeinde Saal hingegen, ebenfalls an der südlichen Boddenküste, allerdings am Saaler Bodden gelegen, wird eine ausgezeichnete Wasserqualität bescheinigt.

Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig und Bauamtsleiter Manfred Kubitz sind ratlos. „Wir haben seit 15 Jahren immer wieder das Problem, dass Proben sporadisch schlechte Werte aufweisen. Seitdem sind wir gemeinsam mit dem Lagus und dem Landkreis auf der Suche nach der Ursache“, sagt Hellwig.

Oft sei die hohe Belastung an Fäkalbakterien auf die gegenüberliegende Jugendherberge geschoben worden. „Diese hatte aber immer gute Klärwerke“, weiß der Bauamtsleiter. „Nur die Hydraulik war nicht die beste. Deshalb ist am Auslauf, der in den Graben geht, ein Bodenfilter eingesetzt worden“, fügt er hinzu. Am Auslauf seien letztlich keine Befunde festgestellt worden.

Und auch von den Pferden her, die auf dem Gelände der Jugendherberge gehalten werden, würde die Belastung nicht herrühren. „Der Landkreis hat die Pferdethematik untersucht. Das Ergebnis: Es ist unwahrscheinlich, dass die Tiere dafür verantwortlich sind“, informiert der Bürgermeister.

Weitere eventuelle Ursachen hat man in den zurückliegenden Jahren ebenfalls ausgeschlossen. Die Klärgruben der Glöwitzer beispielsweise, die mittlerweile alle auf vollbiologische Anlagen umgerüstet haben. Selbst im Barther Bodden ist man auf Ursachenforschung gegangen, hat Wasserproben genommen, aber nichts gefunden. Auch der Graben nahe der Jugendherberge, der weit nördlich in den Barther Bodden mündet, sei untersucht worden – ebenfalls ohne Befund.

Bürgermeister: „Kein Verbot, nur eine Empfehlung.“

Die Ursachenforschung soll weitergehen. Hellwig und Kubitz sehen nur eine kleine Gefahr für Badegäste. Ein Schild mit der Aufschrift „Badeverbot“ werde nicht aufgestellt. „Wer dort baden geht, tut dies auf eigene Gefahr. Das Badeverbot ist lediglich eine Empfehlung. Wir werden die Hinweise des Landes-Gesundheitsamtes an der Badestelle aushängen und auch die jeweils aktuellen Analyseergebnisse der Wasserproben“, informiert der Bürgermeister.

Sein Wunsch ist, dass 14-tägig Wasserproben genommen werden. „Das macht der Landkreis, mit dem wir uns noch abstimmen müssen. Das Lagus untersucht diese“, informiert Friedrich-Carl Hellwig, dem sehr daran gelegen ist, die Ursache für die Bakterienbelastung an der Glöwitzer Badestelle herauszufinden. Nicht zuletzt, weil die Badestelle ein Kriterium für die Prädikatisierung der Vinetastadt als Erholungsort gewesen ist. „Und aufgrund von einstigen Untersuchungen extra dort angelegt worden ist“, wie er berichtet.

Denn viele Jahre habe es keine Badestelle in Barth gegeben. „Die Badestelle am Monser Haken, von der heute noch viele Barther sprechen, ist in den 70er Jahren gesperrt worden“, erzählt Hellwig. In die Badestelle in Glöwitz hat die Stadt in diesem Jahr investieren wollen. In der kommenden Woche sollte ein neuer Sanitärcontainer aufgestellt werden, wie Bauamtsleiter Manfred Kubitz berichtet. „Außerdem sollte die Badestelle noch ein wenig ausgebaggert werden. Dafür liegt uns aber noch keine Genehmigung vor“, fügt er hinzu.

Von Anja Krüger