Gobelin erinnert an Schlacht vor Damgarten am 6. Oktober 1675

Ribnitz-Damgarten

Die 70er Jahre des 17. Jahrhundert waren durch kriegerische Auseinandersetzungen verschiedener europäischer Mächte gekennzeichnet. Das bekamen auch wieder einmal mehr die Damgartener und Ribnitzer zu spüren, lagen die beiden Städte doch am strategisch so wichtigen Recknitzpass.

Im Zuge des brandenburgisch-schwedischen Krieges kam nach der Schlacht bei Fehrbellin am 28. Juni 1675 der dänische König Christin V. mit 18 000 Mann durch Ribnitz. Er verfolgte die von dem Großen Kurfürsten geschlagenen Schweden, die in Mecklenburg eingefallen waren. Am 6. Oktober 1675 errangen die Dänen vor Damgarten einen Sieg über die Schweden. In der Folgezeit blieb es unruhig in Ribnitz und Damgarten. Am 9. Oktober 1675 kam Christian V. erneut durch Ribnitz. Hier stand der dänische General Arenstorff mit einer Besatzung von 450 Dragonern. „Die dänischen Soldaten plünderten und brandschatzten leider gelegentlich in der Stadt und Umgebung“, schreibt Paul Kühl in seiner 1933 erschienenen Chronik.

Dänen zerstörten Recknitzbrücke

Da der schwedische General Graf Hans Christian von Königsmark im Anrücken war, zerstörten die Dänen die Recknitzbrücke. Das half allerdings nichts. Arenstorff samt seiner dänischen Garnison konnten von den Schweden gefangen genommen werden. Jetzt hatten sie das Sagen in Ribnitz.

In der Folgezeit wogten die Kämpfe hin und her. Als Königsmark auf dem Weg nach Rostock war, kam er mit seinen Truppen 1678 erneut nach Ribnitz. Arenstorff, in der Zwischenzeit aus der Gefangenschaft entlassen, bot 3200 Reiter gegen ihn auf. Königsmark hatte jedoch erneut das Kriegsglück auf seiner Seite und nahm die Schanze am Recknitzpass im Sturm. Am 22. Februar 1678 schließlich erstürmten die schwedischen Truppen unter Königsmark Ribnitz, die Festungswerke ließ er schleifen. Erst der Friede von St. Germain en Laye beendete die Kriegsunruhen der Jahre 1675 bis 1679. Mecklenburg und damit auch Ribnitz hatten für ein paar Jahrzehnte Ruhe.

Gobelin ist in Schloss Rosenborg ( Kopenhagen ) ausgestellt

Aber zurück zu Christian V. Der dänische König ließ seinen Sieg bei Damgarten vom 6. Oktober 1675 in einem Gobelin verewigen, der bis heute in Schloss Rosenborg in Kopenhagen zu sehen ist. Links im Vordergrund zu sehen hoch zu Ross ist der König. Er zeigt mit seinem Marschallstab auf Damgarten, damals Grenzstadt zu den schwedischen Besitzungen in Pommern. Rechts ihm gegenüber Prinz Jørgen. Ganz links zu erkennen ist der Turm der Ribnitzer Stadtkirche nebst Dachreiter, die Spitze des Marlower Außentores und die Stadtmauer mit dem Mühlentor.

Der Gobelin beeindruckt nicht nur durch seine Größe; er ist auch die einzige historische Darstellung, die Ribnitz und Damgarten in einem Bild darstellt. Der Damgartener Gobelin ist einer von insgesamt zwölf Gobelins, die die Siege von Christian V. im Nordischen Krieg von 1675 bis 1679 zeigen.

Kopie des Wandteppichs bald in Ribnitz zu sehen

Eine Kopie des großen Gobelins König Christian V. von Dänemark wird übrigens im Rahmen der Ausstellung „Grenzland“ im Deutschen Bernsteinmuseum als zentrales Schaubild ausgestellt. Mit der Ausstellung soll an die Vereinigung des vorpommerschen Damgarten und des mecklenburgischen Ribnitz zur Doppelstadt Ribnitz-Damgarten 1950 erinnert werden.

Eigentlich war vorgesehen, die Ausstellung am 5. Juli, dem Tag, an dem beide Städte zusammengeschlossen wurden, zu eröffnen. Allerdings hat auch bei diesem Vorhaben die Corona-Pandemie alle Pläne über einen Haufen geworfen. „Der Termin 5. Juli lässt sich nicht halten, die Eröffnung wird später stattfinden“, so Axel Attula, wissenschaftlicher Leiter des Deutschen Bernsteinmuseums.

Von Edwin Sternkiker