Ribnitz-Damgarten

Die Tage werden kürzer, grauer, kälter, der Herbst hat die Region Ribnitz-Damgarten fest im Griff. Das ist aber kein Grund, Trübsal zu blasen. Denn mit den OZ-Veranstaltungstipps zum Wochenende kommt gute Laune auf. Hier können Sie etwas erleben.

Ribnitz: Gojko Mitic im Begegnungszentrum

Gojko Mitic tritt am Sonnabend in Ribnitz auf. Quelle: privat

„Der Chef-Indianer der Defa“ ist am Sonntag, 17. Oktober, in Ribnitz-Damgarten zu Gast. „Rauchzeichen“ heißt das Programm von und mit Gojko Mitic, das um 17 Uhr im Begegnungszentrum in Ribnitz beginnt. Der „Winnetou des Ostens“ erzählt von seinem Werdegang durch die Filmgeschichte. Der in Jugoslawien geborene Sportstudent kam als Stuntman zum Film und löste bereits mit seiner ersten Hauptrolle als edler und tapferer Indianerhäuptling in „Die Söhne der großen Bärin“ Begeisterungsstürme aus. Weitere Rollen als Chingachgoog, Ulzana und Tecumseh machten ihn zum Helden mehrerer Generationen. Neben der Schauspielerei trat Mitic auch als Sänger, Moderator und Regisseur in Erscheinung und übernahm schließlich bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg die Rolle des Winnetou. Im Gespräch mit Kai Suttner erzählt er die Geschichte seines Lebens. Karten sind in der Tourist-Information Ribnitz, Am Markt 14, Tel. 038 21 / 22 01, erhältlich. Eintritt: 20 Euro

Zingst: Kabarett im Kurhaus

Im Zingster Kurhaus ist das Kabarett „Die sieben Waffen der Frau“ mit Andrea Kulka am Sonnabend zu erleben. Um 20 Uhr geht es los. Die feurige Kabarettistin wetzt die Klingen: Frau kommt schon von Natur her unbewaffnet auf die Welt. Um sich erfolgreich durchs Leben zu schlagen, benötigt sie andere Strategien als der Mann. Die Waffen der Frau sind subtiler: Eine hohe Stimme, die sich gnadenlos durchsetzen kann, und ein nicht enden wollender Wortschwall greifen die sensiblen Synapsen des Mannes unbarmherzig an. Mit gekonnter Kriegsbemalung in Form von aufreizend leuchtenden Lippen führt sie den Mann mühelos in den Hinterhalt. Tränen, zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt, lassen den Mann entnervt aufgeben. Je nachdem, ob sie einen Mann gewinnen oder loswerden möchte – Frau zieht die passende Waffe. Tickets kosten für Erwachsene 17 Euro, für Kinder (7 bis 17 Jahre) 6 Euro.

Ahrenshoop: Finale der Kammermusiktage

In Ahrenshoop gehen am Wochenende die Kammermusiktage zu Ende. Um 20.30 Uhr findet am Sonnabend in der Strandhalle ein Kinderkonzert unter dem Titel „Die Goldsuche“ statt. Die Geschichte der jungen Detektive Lasse und Maja im Kampf für die Gerechtigkeit und gegen das Verbrechen wird von Iris Radunz (Sprecherin) und Zsuzsa Bálint (Klavier) interpretiert. Um 20 Uhr beginnt das große Abschlusskonzert der Kammermusiktage unter dem Titel Arnold Schönberg zum 70. Todesjahr Pierrot Lunaire Op. 21 nach Gedichten von Albert Giraud. Im Kunstmuseum treten Eva Resch (Sprechstimme), Rowan Hamwood (Flöte), Horia Dumitrache (Klarinette), Sarah Saviet (Violine & Bratsche), Tony Rymer (Cello), Cristian Niculescu (Klavier) unter der Leitung von Josef Ion Prunner auf.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dierhagen: Poesienachmittag im Dörphus

In Dierhagen wird es poetisch. Lokale Dichter präsentieren erneut ihre Werke. Von 14 bis 17 Uhr wird es im Dörphus lustig, nachdenklich, ernsthaft, fröhlich und vieles mehr. Beginn ist um 14 Uhr. Es gibt Kaffee und Kuchen.

Von Robert Niemeyer