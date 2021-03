Ribnitz-Damgarten

Live-Übertragungen ausgewählter Gottesdienste aus der Ribnitzer Kirche St. Marien in das Awo-Pflegeheim „Haus am Bodden“ im Ribnitzer Musikantenweg? Künftig soll das möglich sein. Die ersten Überlegungen dazu entstanden bereits während des Lockdowns im vergangenen Frühjahr, erläutert Nico Stroech, der Leiter der Einrichtung. „Die regelmäßig stattfindenden Gottesdienste mit Pastorin Susanne Attula in unserem Haus, die für viele unserer Bewohnerinnen und Bewohner einen wichtigen Bestandteil des Lebens darstellen, waren aufgrund der Corona-Pandemie schlagartig nicht mehr möglich. Mithilfe von Videobotschaften und kleinen digitalen Andachten konnte diese ‚Lücke‘ zumindest teilweise geschlossen werden. Im Sommer waren dann auch wieder Gottesdienste unter Einhaltung aller notwendigen Hygieneschutzmaßnahmen im kleinen Personenkreis an der frischen Luft möglich.“

Dennoch gab es in der Zeit der Lockerungen im Sommer im Awo-Pflegeheim und der evangelischen Kirchengemeinde Ribnitz bereits Ideen, wie mit solchen Situationen zukünftig umgegangen werden kann. Dabei orientierte man auch auf digitale Angebote. Bei der technischen Umsetzung hat Ergotherapeut Christian Düvier tatkräftig geholfen, berichtet Stroech. Mit Susanne Attula habe es einen engen Austausch über die zu schaffenden technischen Voraussetzungen gegeben. „Nachdem das geklärt war, konnte das notwendige Equipment bestellt werden“, so der Pflegeheimleiter.

Übertragung des Weihnachtsgottesdienstes war Premiere

Im Dezember war es dann schließlich so weit. Die Ausstattung mit der Hardware war abgeschlossen und es konnte mithilfe eines bekannten Videoportals ein stabiler Übertragungsweg gefunden werden. Die Premiere fiel auf den Weihnachtsgottesdienst 2020, der auf dem Ribnitzer Marktplatz gefeiert wurde. Nico Stroech: „Es war ein tolles Erlebnis, dass unsere Bewohnerinnen und Bewohner dabei sein und so eine direkte Verbundenheit mit ihrer Kirchengemeinde erleben konnten.“

Die Übertragung des Weihnachtsgottesdienstes erfolgte allerdings auf einem „geschlossenen“ Kanal, so dass die Ausstrahlung nur mit einem verschlüsselten Link zu verfolgen war, erzählt Christian Düvier. „Da wir weiteren Interessierten die Möglichkeit eröffnen wollten, die Gottesdienste live und online zu verfolgen, haben wir nach einem anderen Übertragungskanal gesucht. Ein solcher Kanal konnte gefunden und die Ausstrahlungsmöglichkeit über diesen eingerichtet werden.“

Per Internet Gottesdienst von zu Hause aus mitverfolgen

Damit können alle, denen es nicht möglich sei, die Kirche selbst aufzusuchen, die Live-Übertragungen zu Hause am Computer, Smartphone oder Smart-TV verfolgen, so Düvier. Dazu folgende Adresse in den Browser eingeben: https://www.twitch.tv/awo_rdg

Düvier: „Interessenten werden automatisch auf die entsprechende Seite geleitet und können den mittig angezeigten Player auf ‚Vollbildschirm‘ einstellen, so dass dann nun der Gottesdienst aus der Stadtkirche St. Marien direkt und komfortabel mitverfolgt werden kann.“ Pastorin Susanne Attula machte deutlich, dass sie sich gut vorstellen könne, dieses Angebot auch nach dem Ende der Corona-Pandemie aufrechtzuerhalten.

Die Termine für die nächsten geplanten Übertragungen fallen auf folgende Tage: 4. April, 2. Mai und 6. Juni.

Von Edwin Sternkiker