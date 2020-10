Ribnitz-Damgarten

Im Mai 1913 kauft Karl Linde die Ribnitzer Apotheke in der Langen Straße für den „enormen Preis von 250 000 Mark“ von Paul Schulz. Der Verkaufspreis scheint gerechtfertigt, weil zum Versorgungsgebiet der Apotheke die prosperierenden Ostseebäder Graal und Müritz gehören. Linde erwartet gute Umsätze.

Seit März 1926 wird von ihm eine Zweigstelle in Graal-Müritz betrieben. Ein zunächst schleppendes Geschäft. Linde hat die Filiale im Ostseebad nach eigener Aussage „unter großen Opfern“ eingerichtet.

Anzeige

Apotheke war zehn Jahre lang Zuschussgeschäft

Ein „Lotteriespiel“ nennt er die Eröffnung rückblickend: „Mit der Gründung der Apothekenfiliale habe ich dem Ort einen großen Dienst erwiesen. Erstens in Bezug auf die Versorgung der Einwohner wie auch der Badegäste mit Arzneimitteln, zweitens war es dadurch ermöglicht, wenigstens 50 000 Kindern aus Industrie und Großstadt Erholung und Genesung zu verschaffen. Die Apotheke ist also für alle ein unschätzbarer Wert, während ich dafür circa zehn Jahre die Lasten zu tragen hatte. Denn die Apotheke war während dieser Zeit ein Zuschussbetrieb.“

Erst seit den letzten fünf Jahren werfe die Filiale in Graal-Müritz Gewinn ab. Und nun, im Spätsommer 1945, greifen unvermittelt und unverschämt fremde Hände nach dieser Filiale – wollen Linde sein Eigentum streitig machen.

Als Verwalter der Filialapotheke hat Linde seit 1937 den Apotheker Günther Zdralek eingesetzt. Bereits 1943 informiert er diesen über seine Pläne, dass nach dem Kriegsende Lindes Schwiegersohn die Filiale übernehmen solle. Demzufolge kündigt Linde seinem Mitarbeiter zum 1. Oktober 1945.

Zdralek hingegen zeigt sich von der Kündigung unbeeindruckt. Vielmehr strebt er nun eine persönliche Übernahme der Apotheke in Graal-Müritz an. Gleiches hat er in den Kriegsjahren mit Hilfe des NSDAP-Ortsgruppenleiters Gadow schon einmal, letztlich vergebens, versucht.

Politischer Leiter der Ribnitzer KPD stand hinter Linde

Den Gemeinderat weiß Zdralek Mitte September 1945 einstimmig auf seiner Seite. Linde ist außer sich, sieht sich betrogen. Wiederholt sucht er das Gespräch mit dem Bürgermeister des Ostseebades. Dieser lässt ihn jedoch abblitzen und rät vielmehr, von einem „weiteren Besuch“ bei ihm abzusehen. Linde möge sich doch vielmehr endlich „mit dieser Tatsache abfinden“. Doch der Ribnitzer Apotheker gibt nicht klein bei. Er wendet sich nun an das Schweriner Innenministerium, schildert den Vorgang.

Neben seinem Rechtsverständnis führt Linde als Trumpf die für ihn günstige Aussage des Politischen Leiters der Ribnitzer KPD, Friedrich Kummerow, ins Feld: „Der Apotheker Karl Linde war Parteigenosse der NSDAP seit März 1933. Ich selbst war 10 Jahre als Arbeiter in der Apotheke Ribnitz tätig und habe während dieser Zeit Herrn Linde als einen gerechten und sozial denkenden Chef kennengelernt. Dieses würden auch alle anderen Mitarbeiter bezeugen. Herr Linde war in seinen Äußerungen gegen die Partei durchaus nicht zurückhaltend. Herr Linde hatte von der NSDAP die Anweisung bekommen, mich als Kommunisten zu entlassen. Bei einer Versammlung der Partei erklärte Herr Linde öffentlich, dass ihm ein fleissig arbeitender Kommunist lieber wäre als ein fauler SA-Mann.“ Auch Zdralek teilt dem Ministerium seine Sicht der Dinge mit.

Ministerium rügt die Gemeinde Graal-Müritz

Eine Lösung des Konflikts zieht sich über den Jahreswechsel. Zuvor wird Linde über die Weihnachtsfeiertage sogar noch verhaftet. Die konkreten Hintergründe bleiben im Dunkeln. Linde mutmaßt, dass Zdralek und der mit ihm befreundete Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, Greiner, ihre Finger im Spiel haben.

Letzten Endes ist Lindes Kampf um die Filiale jedoch von Erfolg gekrönt. Das Ministerium spricht sich aus wirtschaftlichen Gründen entschieden gegen die Umwandlung der Graal-Müritzer Apotheke von einer Filial- in eine Vollapotheke aus.

Die Gemeinde wird gerügt, weil sie Linde „die ihm vom Ministerium übertragenen Rechte und Pflichten streitig macht“. Zudem spricht für den Schwiegersohn, dass er im Unterschied zu Zdralek kein NSDAP-Mitglied war.

Die Freude wehrt aber nur wenige Jahre. Im Juni 1949 beginnt die großangelegte Verstaatlichung aller Apotheken auf dem Gebiet der SBZ/ DDR. 1950 befanden sich von insgesamt 1696 Apotheken bereits 428 in staatlichem Besitz. Zehn Jahre später befinden sich nur noch zwölf Prozent in Privatbesitz. Karl Linde gehört nicht dazu. Die Ribnitzer Apotheke befindet sich nun unter „staatlicher Leitung“.

Von Jan Berg