Das neue Schuljahr ist gerade mal fünf Tage alt, da müssen die ersten Schulen in MV schon wieder schließen: Aus der Ostsee-Grundschule in Graal-Müritz ( Landkreis Rostock) und auch aus dem Goethe-Gymnasium in Ludwigslust wurden am Freitag erste Corona-Fälle gemeldet.

Beide Schulen bleiben nun vorerst dicht. Landesweit wurden am Freitag insgesamt 21 neue Infektionen gemeldet. Das müssen Eltern jetzt wissen:

1. Wie kam das Virus in die Schulen?

Im Fall Graal-Müritz stehen die Behörden noch vor einem Rätsel, sagt Michael Fengler, Sprecher des Landkreises Rostock. Der Schüler war nicht verreist, wo er sich infiziert hat, ist offen. In Ludwigslust war eine Lehrerin positiv getestet worden. Auch bei ihr ist noch offen, wo sich angesteckt hat. Das sagt Andreas Bonin, Sprecher des Landkreises Ludwigslust-Parchim.

2. Werden jetzt alle Schulen in MV wieder geschlossen?

Von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und auch Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) gibt es dazu ein klares „Nein“. „Es handelt sich um lokale Ausbrüche. Wir reden nicht davon, jetzt alle 500 Schulen im Land zuzumachen“, so Schwesig.

Auch Ministerin Martin spricht davon, dass die Sicherheitskonzepte des Landes funktionieren würden: „Unser Schutzkonzept in MV hat das Ziel, dass bei einem Verdachtsfall in einer Schule zielgenau und begrenzt reagiert wird, ohne dass es wieder zu flächendeckenden Schulschließungen kommen muss.“ Und weiter: „Wir haben von Anfang an gesagt, dass es Verdachtsfälle in den Schulen geben wird. Solange das Corona-Virus noch nicht bekämpft ist und es keinen Impfstoff gibt, müssen wir damit rechnen. Wichtig ist, dass in diesen Fällen sofort reagiert und gehandelt wird.“

3. Welche Maßnahmen wurden an den Schulen ergriffen?

In Ludwigslust hatte die Lehrerin noch keinen Kontakt zu Schülern, allerdings – so heißt es aus dem Bildungsministerium – habe sie vor dem Schulstart an einer Fortbildung mit allen 55 Lehrkräften des Gymnasiums teilgenommen. Die Lehrer sind deshalb vorerst in Quarantäne, werden getestet. Die 800 Schüler hingegen müssen sich nicht isolieren, bereits am Donnerstag könnte es wieder Unterricht geben.

In Graal-Müritz hingegen müssen alle 105 Schüler, die acht Lehrerinnen, eine Referendarin und auch ein Integrationshelfer für 14 Tage in Quarantäne. „Alle Kinder werden in den kommenden Tagen getestet“, so Landkreis-Sprecher Fengler.

4. Was ist mit den Eltern?

Die Eltern und Geschwister jener Kinder, die mit dem infizierten Kind in eine Klasse gehen, müssen ebenfalls in Quarantäne gehen. „Für Schüler aus allen anderen Klassen gilt, dass die Kinder sich mit einem Elternteil als Aufsichtsperson isolieren müssen – auch daheim“, so Fengler. Im Klartext: Ein Elternteil isoliert sich mit dem Schulkind auch im eigenen Haus, hat möglichst zwei Wochen keinen direkten Kontakt zu den anderen Familienmitgliedern. In einem Flugblatt rät der Landkreis unter anderem dazu, die Mahlzeiten getrennt einzunehmen. „Alle Familien werden vom Gesundheitsamt überwacht, bei weiteren Verdachtsfällen reagieren wir sofort.“

5. Wer zahlt das Gehalt, wenn die Eltern daheim bleiben?

Die betroffenen Eltern müssen sich keine Sorgen vor finanziellen Folgen durch die Quarantäne machen, betont Sebastian Constien ( SPD), Landrat im Landkreis Rostock. Da die Quarantäne von den Gesundheitsbehörden angeordnet wurde, erhalten sie ihr Gehalt normal weiter vom Arbeitgeber. Der kann jedoch einen Antrag auf Erstattung nach dem Infektionsschutzgesetz stellen.

6. Gibt es für die Schüler in Quarantäne digitalen Unterricht?

Das ist jedenfalls in Graal-Müritz noch unklar. Das Land hat allen Schulen eine digitale Lernplattform zur Verfügung gestellt. „Die haben wir ein halbes Jahr früher als geplant in Betrieb genommen“, sagt Ministeriumssprecher Henning Lipski. Der Haken: Die Schulen müssen dafür einen Zugang, eine Lizenz beantragen. „Wann eine Schule das System nutzen kann, hängt von den Schulen selbst ab.“ Die Schule Graal-Müritz hat den Zugang jedoch bereits beantragt.

Von der Opposition im Land kommt dennoch Kritik: „Die Schule hat längst begonnen, aber ein geregeltes Homeschooling ist für viele Schüler auf absehbare Zeit nicht möglich, weil es die Landesregierung versäumt hat, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass alle Kinder und Jugendlichen daran teilnehmen können. Gerade vor dem Hintergrund der erneuten Schulschließungen ist das eine Katastrophe und belegt wieder einmal, dass die Bildungsministerin ohne Plan B unterwegs ist und lediglich auf das Prinzip Hoffnung setzt“, klagt Linken-Fraktionschefin Simone Oldenburg.

7. Wurden die Lehrer eigentlich vorher auf Corona getestet?

Hätte der Fall Ludwigslust verhindert werden können, wenn das Land seine Lehrer vor dem Schulstart getestet hätte? MV bietet allen Lehrkräften und auch Kita- und Hort-Erziehern bis zu den Herbstferien fünf kostenlose Tests an. „Verpflichtend sind diese Tests aber nicht“, so Ministeriumssprecher Lipski. Wie viele Lehrer das Angebot genutzt haben, sei noch nicht ausgewertet worden.

8. Wie geht MV mit der Maskenpflicht an Schulen genau um?

Während das Nachbarland Schleswig-Holstein eine Maskenpflicht an Schulen für übertrieben hält, gilt der Zwang in MV seit Mittwoch. Wer sich nicht daran hält, darf am Unterricht nicht teilnehmen. Aus Rostock wurden jetzt erste Fälle gemeldet, in denen Schüler ohne Maske nach Hause geschickt wurden. „Es ist die Aufgabe der Eltern, ihren Kindern Masken mit auf den Weg zu geben. Die Rechtslage ist da eindeutig: Ohne Maske keine Teilnahme am Schulalltag“, sagt Rostocks Schulsenator Steffen Bockhahn (Linke). Allerdings: Die Masken müssen in MV „nur“ auf den Fluren getragen werden. Wenn die Schüler in ihren Gruppen bleiben – also wenn auf dem Schulhof beispielsweise die fünften und sechsten Klassen unter sich bleiben – muss dabei keine Maske getragen werden. Das stellte am Freitag das Ministerium nochmals klar.

Von Andreas Meyer