Grabdenkmal von Pommernherzog in Kenzer Kirche restauriert

Das Epitaph des pommerschen Herzogs Barnim VI. in der Kirche St. Marien in Kenz ( Landkreis Vorpommern-Rügen) strahlt wieder im alten Glanz. Das Grabdenkmal an der Kirchenwand konnte mit Unterstützung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz auf Vordermann gebracht werden.

Die Stiftung förderte die Restaurierung. Die Arbeiten am Epitaph sind jetzt abgeschlossen, teilt Kai Steffen Völker, Pastor der Kirchengemeinde Bodestedt-Flemendorf-Kenz mit.

Epitaph stammt aus dem Jahr 1603

Das Epitaph stammt vermutlich aus der Werkstatt des Rostocker Bildhauers Rudolph Stockmann und wurde im Jahr 1603 im Auftrag des späteren Stettiner Herzoges Philipp II. geschaffen. An dem etwa drei Meter hohen, aus Sandstein gefertigten, Grabdenkmal mit Reliefbildnis, Inschriften – dem Lebenslauf des Herzogs Barnim VI. – sowie Genien und Emblemen wurden durch den Rostocker Restaurator Marcus Mannewitz unter anderem lose Verfugungen zwischen den einzelnen Steinelementen wieder gefestigt. Zudem ergänzte der Experte Abplatzungen und Fehlstellen. Außerdem reinigte Mannewitz die Oberflächen und restaurierte die Fassung.

Restaurierung kostet 17 000 Euro

„In die Restaurierung des Epitaphes wurden rund 17 000 Euro investiert“, sagt Kai Steffen Völker. Es sei nicht das einzige Zeugnis der in der Wallfahrtskirche erlebbaren Geschichte des pommerschen Herzoghauses.

Neben dem Epitaph Barnim VI. befinden sich mit dem Kenotpah des Herzoges aus der Zeit um 1410, der Begräbnisgruft aus dem Jahr 1405 sowie den für Mecklenburg-Vorpommern im Bestand einmaligen Bleiglasfenstern, deren Stiftung auch unter Beteiligung des pommerschen Herzoghauses erfolgt sein soll, weitere Zeugnisse der frühen Regionalgeschichte Vorpommerns in der Kenzer Kirche.

Vor dem Epitaph hat Restaurator Marcus Mannewitz (r.) auch schon das Kruzifix der Kenzer Kirche restauriert. Das Ergebnis begutachtet er hier mit Pastor Kai Steffen Völker. Quelle: Anika Wenning

Rostocker Restaurator verhalf auch Kreuzen zu altem Glanz

Marcus Mannewitz kennt die Wallfahrtskirche sprichwörtlich wie seine Westentasche. Die Arbeiten am Epitaph waren nicht die ersten, die der Rostocker Restaurator in dem Sakralbau durchgeführt hat. Erst im Sommer beendete er die Restaurierungsarbeiten am Kruzifix der Kirche. Das etwa 1,70 Meter hohe Kreuz mit der rund 1,20 Meter großen Christusfigur, gefertigt 1728 vom bekannten Stralsunder Bildhauer Elias Keßler, wies immense Schäden auf.

Anobien – oft als Holzwurm bezeichnet – hatten dem Kruzifix zugesetzt, Teile an der Hand der Figur fehlten. Das Kruzifix nahm den Weg in die Werkstatt des Rostocker Restaurators, wo er die Schäden beseitigte. Im August konnte das restaurierte Kreuz wieder seinen angestammten Platz im Kirchenschiff einnehmen. Zuvor hatte Marcus Mannewitz bereits 2018 das 3,30 Meter große Triumphkreuz der Kenzer Kirche restauriert.

Kirche soll selbst weiter restauriert werden

Doch nicht nur das Inventar, sondern der Sakralbau selbst wird restauriert. „Als nächstes sind der mittelalterliche Mosaikfußboden der Sakristei, deren Fenster und das Gewölbe an der Reihe. Aber auch Fenster im Kirchenschiff und im Turmbereich sollen restauriert werden“, beschreibt Kai Steffen Völker die nächsten Bauvorhaben, die mit rund 536 000 Euro kalkuliert sind.

Finanzielle Unterstützung soll es aus dem Fond des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, von der Boettger- sowie der Rudolf-Dankwardt-Stiftung geben. Auch 230 000 Euro aus dem Strategiefonds des Landes. Mit der Botschaft warteten CDU-Landtagsabgeordnete auf, die während ihrer Sommertour die Kenzer Kirche besuchten.

Schon geplant – die Sanierung der Fenster im Kirchenschiff. Quelle: Anika Wenning

Warten auf den Zuwendungsbescheid

„In Angriff genommen haben wir die Bauvorhaben aber noch nicht“, sagt Kai Steffen Völker kurz vor dem Jahreswechsel. Das Fördergeld aus dem Strategiefonds sei zwar angekündigt, die Kirchengemeinde müsse sich aber im Warten üben. „Wir warten auf den Zuwendungsbescheid.“

In Corona-Zeiten dauere alles eben etwas länger. Das treffe auch für die Abstimmung mit der Denkmalbehörde zu, so der Pastor. Der schaut aber optimistisch ins neue Jahr: „Wir rechnen damit, dass die nächsten Bauvorhaben im Frühjahr beginnen.“

