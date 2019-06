Ribnitz-Damgarten

„Legale Sprühflächen zu finden, ist schon selten, aber dass eine Stadt auch noch Flächen zur Verfügung stellt, ist noch mal ein großes Lob wert“, sagt Martin Krüger aus der Nähe von Rostock. Der Graffiti-Sprayer gehört zu den Hobby- und Profisprayern, die beim ersten Ribnitzer Hafen-Jam die ehemalige Boots-Halle mit Graffiti-Kunstwerken verschönen. Am Freitag und Samstag findet die Veranstaltung statt.

Am Freitagmorgen hatten sich Jugendliche aus der Stadt in und an der Halle selbst ausprobiert. Der Hafen-Jam ist Bestandteil eines mehrtägigen Workshops der Bernsteinschule in Zusammenarbeit mit dem Graffiti-Künstler Matthias Oppen, ehemaliger Bernsteinschüler. „Eine erfolgreiche Geschichte, die Rückmeldung der Teilnehmer ist sehr positiv“, sagte Oppen. Aus Greifswald, Rostock und auch aus Lübeck sind die Sprayer angereist. „Wenn sich diese Veranstaltung in Ribnitz-Damgarten etabliert, wäre ich natürlich immer dabei“, sagt Martin Krüger.

Am Freitagabend steigt der ehemaligen Bootshalle zudem eine Breakdance-Show. Um 18 Uhr geht es los. Am Samstag beginnt um 10 Uhr ein Wettkampf zwischen Graffiti-Sprayern. Um 13 Uhr wird das beste Bild gekürt.

Robert Niemeyer