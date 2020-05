Graffitisprayer bei Pruchten auf frischer Tat gestellt

Pruchten

Ein Graffitisprayer ist der Polizei im Landkreis Vorpommern-Rügen ins Netz gegangen. Beamte konnten den Mann am Sonnabend auf frischer Tat an der Eisenbahnbrücke zwischen Bresewitz und Pruchten stellen.

Zeuge informiert die Polizei

Den Hinweis zu der illegalen Sprühaktion gab ein Zeuge. Er informierte am Sonnabend die Polizei in Barth. Beamte entdeckten an der Eisenbahnbrücke einen Mann mit Mountainbike und stellten fest, dass an einem Brückenpfeiler auf einer Fläche von etwa 2,70 mal 1,40 Metern ein Schriftzug „T.ROLL“ aufgesprüht war.

Sprühflaschen und Tablette bei Durchsuchung gefunden

Die Farbe des Graffito war frisch, der Tatverdächtige hatte augenscheinlich szenetypische Sprühgegenstände dabei. Die Beamten durchsuchten seinen Rucksack und fanden dabei nicht nur Sprüh- und Farbflaschen, sondern auch eine betäubungsmittelähnliche Tablette. Alle Utensilien wurden beschlagnahmt.

Bei dem jungen Mann handelt es sich um einen 26-jährigen Berliner italienischer Herkunft, der zeitweise auf dem Darß lebt. Gegen ihn wird jetzt ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie wegen des Verdachts des Besitzes von Betäubungsmitteln. Den durch die Sprühaktion verursachten Sachschaden gibt die Polizei mit rund 1000 Euro an.Lesen Sie auch: Betrüger versuchen Frau in Zingst mit Corona-Test abzuzocken

