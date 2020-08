Sassnitz

Die Steinwurf-Aktion von Greenpeace-Aktivisten vor der Insel Rügen hallt nach. Vor allem bei den einheimischen Fischern, die darin mehr als nur eine große PR-Nummer für die Umweltorganisation sehen. Einer von ihnen ist Kay Briesewitz (50), der verantwortliche Kapitän an Bord der Christin-Bettina, die ihren Heimathafen in Sassnitz hat. Er kritisiert das Geschehen auf der Ostsee. Es bestehe Gefahr für die Leute, die sich mit dem Fischfang ihr Brot verdienen.

Greenpeace hatte vom 26. bis 29. Juli trotz fehlender Genehmigung riesige Granitsteine in der Ostsee versenkt. Nach Angaben der Umweltorganisation soll das Schutzgebiet Adlergrund so vor Zerstörung durch das Fischen mit Grundschleppnetzen geschützt werden. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ( BSH) hatte dies verboten, trotzdem wurden weiter Steine versenkt.

Kay Briesewitz, derzeit beim Unternehmen Kutterfisch angestellt, hat jahrelange Erfahrung als Fischer und Kapitän. Er weiß, welche Gefahren solche Aktionen mit sich führen können. „Wenn man ungünstige Verhältnisse hat, kann es unter Umständen passieren, dass ein Kutter zur Seite gerissen wird. Menschenleben sind dann in Gefahr“, sagt er. Auch wenn er nur mit drei bis vier Knoten unterwegs ist, kann sein Kutter durch das Hängenbleiben am Stein plötzlich stehen bleiben und das Schiff durch die Hebelwirkung innerhalb von Sekunden auf die Seite kippen.

„Sie werden zurückkommen“

Ihn betrifft es auch, denn er fischt in der Ostsee mit pelagischen Schleppnetzen. Dies sind Netze, die für den Einsatz im freien Wasser oder an der Wasseroberfläche konzipiert sind. „Aber wenn ich über einen Granitblock fahre, der mehr als einen Meter über dem Meeresgrund ragt, und dann hängen bleibe, laufe ich Gefahr, dass nicht nur das Material samt der teuren Technik wie Sensoren verloren geht.“ Auch er selbst riskiere dann Leib und Leben.

Er hat eine App auf seinem Handy installiert, mit der er die Routen der Schiffe auf der Ostsee verfolgen kann. So auch den Weg, den die Aktivisten Ende Juli mit dem zweimastigen Klipper „ Beluga II“ vor Rügen zurückgelegt haben. Dadurch konnte er sehen, dass die Greenpeace-Leute sein Fanggebiet – zum Glück für ihn – ausgelassen haben. Zudem habe er an der Stelle, an der die Steine verklappt wurden, seit mehr als zehn Jahren nicht mehr gefischt. „Ich weiß aber, dass in den vergangenen Jahren oft polnische Fischer in diesem Bereich unterwegs waren. Seine App zeigte am Mittwoch an, dass die „ Beluga II“ nun weit entfernt von Sassnitz ist. Derzeit zieht sie ihre Kreise in der Lübecker Bucht. Dass es vor Rügen nur eine einmalige Aktion war, glaubt der Rüganer Fischer nicht: „Sie werden zurückkommen, ganz sicher.“

Absatzmärkte sind weggebrochen

Der Sassnitzer Kapitän unterstützt eine Kundgebung, die am Montag in der Hafenstadt stattfinden soll. Unter dem Motto „Stoppt Greenpeace für den Erhalt der Ostseefischerei“ startet um 11 Uhr eine Demonstration am Hafen. „Aus meiner Sicht ist es das, was Greenpeace erreichen möchte, nämlich Aufmerksamkeit“, sagt er. Ob die Kundgebung etwas bringen wird, „wage ich zu bezweifeln“. Trotzdem findet er es gut, dass sich mit der Kundgebung Gehör verschafft wird. „Man kann nicht alles hinnehmen und es dulden.“

Denn Probleme haben die hiesigen Fischer genug, schon allein, wenn Kay Briesewitz an die Corona-Krise denkt. „Die Absatzmärkte sind durch Corona weggebrochen. Unsere Schiffe liegen seit Ende März fest vertäut im Hafen“, sagt er. Er war mit seiner Mannschaft im März östlich der dänischen Insel Bornholm unterwegs, um Plattfische zu fangen. Dann kam die Nachricht von seinem Chef, dass sie das Fischen einstellen sollen. Sie fanden keine Abnehmer mehr für die Meerestiere. Den Heringsfang hatten sie gerade abgeschlossen, das Schiff für den Dorsch- und Plattfischfang umgerüstet.

Nach einer Sommerpause soll es im September wieder auf See gehen. „Wir sind zuversichtlich, dass wir die letzten Monate im Jahr wieder starten und unserer Arbeit nachgehen können“, sagt er.

Fangmengen gesenkt

Die Fischer haben einen festen Jahresplan für das Befischen der unterschiedlichen Arten. „Doch es darf dann auch nicht zu einem plötzlichen Dorschfangverbot kommen, wie es 2019 geschehen ist. Die Jahresfangquoten standen fest, man stellt sich darauf ein und dann wird einem die Grundlage von heute auf morgen entzogen. Aus unserer Sicht ist es nicht sinnvoll. Das macht die Fischerei kaputt“, sagt Kay Briesewitz. Die EU-Fischereiminister hatten im vergangenen Jahr in Luxemburg die Fangmengen bei den „Brot- und Butterfischen“ im Norden – Hering und Dorsch – für das Jahr 2020 dramatisch gesenkt. In der westlichen Ostsee sank die Fangquote um 65, beim Dorsch um 60 Prozent.

„Unser Hauptbroterwerb war immer Hering und Dorsch. Jetzt sind beide Fischarten durch Quotenkürzungen weggebrochen“, so der 50-Jährige. Flunder, die auch befischt wird, ist hingegen am Markt nicht ganz so ertragreich. Es gibt von der EU Förderprogramme für die deutschen Kutter- und Küstenfischer, um die Verluste aufzufangen. „Das ist aber an Bedingungen geknüpft. Wir müssen zusätzlich sogenannte Stilllegungstage einlegen. Das heißt, wir müssen die Schiffe eine bestimmte Anzahl von Tagen im Jahr aus der Fischerei herausnehmen.“ Die Ausgleichszahlungen sind aus seiner Sicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. „Das Förderprogramm läuft bald aus. Wir müssen sehen, wie es danach weitergeht.“

Fischer aus Überzeugung

Ans Aufgeben denkt der 50-Jährige aber noch lange nicht, dazu ist er mit viel zu viel Herzblut Fischer. „Es ist auf der einen Seite ein Beruf. Man möchte schließlich mit der Arbeit auch seine Familie ernähren. Auf der anderen Seite ist es Berufung. Fischer wird man aus Überzeugung und aus Sehnsucht zum Meer. Auch wenn wir immer wieder vor Problemen und Herausforderungen stehen: Es lohnt sich, diesen Beruf auszuüben“, so Kay Briesewitz.

Von Mathias Otto