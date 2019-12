Greifswald

Kathrin (Name geändert) erinnert sich noch genau an das Gespräch mit dem jungen Mann. Er hatte bei der Ökumenischen Telefonseelsorge Vorpommern angerufen, um über die Probleme in seiner Liebesbeziehung zu reden. „Er wollte meinen Rat, aber wir fanden einfach nicht zusammen“, sagt sie. Schließlich bat sie der Mann, sie solle sich doch einfach vorstellen, er sei ihr eigener Sohn. Von da an entwickelte sich ein inniges Gespräch. „Das war einer der Momente, bei denen zwei Seelen aufeinander treffen. Einer, der Gänsehaut verursacht.“

Sie beide, so Kathrin, hätten das Gespräch schließlich in voller Zufriedenheit und Dankbarkeit beendet – und dann nie wieder miteinander gesprochen. Denn die Kontaktaufnahme bei der Telefonseelsorge läuft anonym. Weder Anrufer noch Seelsorger geben ihre Identität preis.

Einjährige Ausbildung zum Seelsorger

„Ganz selten kommt es vor, dass man wieder die gleiche Person am Telefon hat“, sagt Dagmar Simonsen, Leiterin der Ökumenischen Telefonseelsorge Vorpommern. „Wir sind alle verführbar, aber es gibt klare Regeln bei uns. Treffen und Absprachen zwischen Ehrenamtlern und Anrufern führen zu einem Ausschluss aus der Telefonseelsorge.“

Dagmar Simonsen koordiniert 50 ehrenamtliche Seelsorger aus der ganzen Region. Bevor diese ihren Dienst antreten, müssen sie eine einjährige Ausbildung absolvieren, in der sie mit erfahrenen Seelsorgern zusammenarbeiten und an die mentalen Herausforderungen herangeführt werden. Nach der Ausbildung verpflichten sie sich zu 12 Stunden Dienst im Monat in Schichten über vier Stunden. Rund um die Uhr ist jemand erreichbar.

Eine Mitarbeiterin der Telefonseelsorge bei der Arbeit. Mit dem Alter wächst oft die Einsamkeit, doch es gibt viele verschiedene Krisen, in denen sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene an die Telefonseelsorge wenden Quelle: Patrick Pleul/dpa

Seelsorgerin seit über 20 Jahren

Für Seelsorgerin Kathrin sei der freiwillige Dienst am Telefon eine Herzensentscheidung. „Meine Kinder waren aus dem Haus. Dann wollte ich einfach etwas für mich machen“, erinnert sich die heute 67-Jährige. Seit über 20 Jahren widmet sie den Menschen am Telefon ihre Zeit, hört ihnen zu und versucht zu helfen, wo sie kann. Herzerwärmende Gespräche, wie das mit dem jungen Mann über seine Beziehung, seien jedoch eher die Ausnahme.

„Oft kann man einfach keine Ratschläge geben“, sagt sie. Aber darum gehe es auch nicht vorrangig. Viel wichtiger sei es, da zu sein, wenn Menschen jemanden brauchen, dem sie sich anvertrauen und auf Augenhöhe reden können. „Manchmal sprechen wir auch nur übers Wetter oder wir lachen zusammen.“

„Wir sind keine Psychologen“

Mitunter könnten die Tage bei der Seelsorge aber auch sehr belastend werden, was nicht zuletzt von den Anrufern abhänge. „Man spürt, dass sich bei einigen viel Wut angestaut hat“, erzählt Kathrin. Schon oft sei sie angeschrien und beleidigt worden. „Viele erwarten, dass wir ihre Probleme lösen, aber das können wir nicht. Wir sind keine Psychologen.“

Seelsorge-Leiterin Dagmar Simonsen stellt diesen Punkt noch einmal heraus: „Es ist nicht unsere Schuld, wenn jemand Suizid begeht. Das machen wir den angehenden Seelsorgern schon in der Ausbildung klar.“ Trotzdem sei die freiwillige Arbeit nicht selten eine mentale Belastung für ihre Leute. Etwa, wenn eine verzweifelte Person mitten im Gespräch auflegt. „Das ist nicht leicht, denn man weiß manchmal nicht, ob sich dieser Mensch etwas antut oder nicht.“

0800 1110111 und 0800 1110222 Die Ökumenische Telefonseelsorge (ÖTS) Vorpommern ist für alle Menschen da – kostenfrei, 24 Stunden am Tag und völlig anonym. 50 Ehrenamtliche begleiten Anrufende in Notsituationen und hören ihnen zu. Und das seit inzwischen 25 Jahren. Erreichbar sind die Ehrenamtlichenin Vorpommern sind unter folgenden Nummern: 0800 1110111 und 0800 1110222. Einsamkeit ist das Thema Nummer eins bei den Anrufenden. Aber auch psychische Erkrankungen werden angesprochen. Zudem leiden viele Menschen vor allem in der Advents- und Weihnachtszeit unter vielfältigen hohen Erwartungen, die an sie gestellt werden. Der finanzielle, berufliche, emotionale und familiäre Erwartungsmix belastet viele Menschen. Neue Ehrenamtler immer gern gesehen. Die Telefonseelsorge-Ausbildung ist Voraussetzung, um diese Aufgabe zu übernehmen. Außerdem befinden sich die Ehrenamtlichen permanent im Erfahrungsaustausch und wechseln zwischen Telefon-, Chat- und Mailseelsorge. Die Ausbildungumfasst 130 Stunden an sechs Wochenenden und thematischen Abenden. Danach wird eine mindestens dreijährige Bereitschaft zur Mitarbeit erwartet. Wer dabei sein möchte: Im Herbst 2020 beginnt ein neuer Ausbildungskurs für die ehrenamtliche Mitarbeit in Greifswald. Getragen und finanziertwird die Arbeit der Telefonseelsorge Vorpommern vom Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis, vom Diakonischen Werk MV, vom Erzbistum Berlin und dem Caritasverband für das Erzbistum Berlin. Zusätzlich geben das Land MV – durch die Landkreise Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald – und die Stadt Greifswald Zuschüsse. Auf Spendenist die Telefonseelsorge dennioch angewiesen. Wer die ÖTS unterstützen möchte, kann folgende Kontoverbindung nutzen: Sparkasse Vorpommern, IBAN: DE16150505000102010323, BIC: NOLADE21GRW Weitere Informationen: Geschäftsstelle der Ökumenischen Telefonseelsorge Vorpommern, Telefon: 03834/89 74 66, E-Mail: buero@telefonseelsorge-vorpommern.de. Internet: www.telefonseelsorge-vorpommern.de.

Jugendliche nutzen Mail und Chat

Mit nach Hause nehme man diese psychische Last jedoch selten, sagt Kathrin. „Das meiste kann man sich in Gesprächen mit den Kollegen von der Seele reden.“ Die Themen ähneln sich oft, sagt Kathrin. Der Großteil der Menschen fühle sich einsam. Manche seien psychisch krank und befänden sich mitunter bereits in Therapie. Andere wollten über ihre Beziehung reden oder über finanzielle Probleme.

Auch Jugendliche riefen vermehrt bei der Seelsorge an oder würden sich per Chat oder E-Mail mit den Mitarbeitern austauschen. Besonders nach den Zeugnisvergaben komme das vor, berichtet Kathrin. „Sie wissen manchmal nicht, wie sie ihren Eltern begegnen sollen, wenn sie schlechte Noten haben.“

Besonders, wenn es auf Weihnachten zugeht, nehme die Zahl der Anrufer zu. In einer Zeit, in der sich viele Menschen ihrer Familie widmen, gibt es einige, die noch einsamer sind, als ohnehin. Dann ist es an Kathrin und ihren Kolleginnen, für sie da zu sein.

Von Flemming Goldbecher