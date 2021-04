Marlow/Gresenhorst

Seitdem die Schule im Marlower Ortsteil Gresenhorst 2017 geschlossen wurde, bemühte sich die Stadtverwaltung um Investoren. Vergeblich. Jetzt will die Stadt das Gebiet selbst entwickeln. Und zwar als Wohngebiet. Bis die Erschließungsarbeiten beginnen können, müssen allerdings noch viele Fragen geklärt werden. Der Anfang ist aber gemacht: Mit dem einstimmig gefassten Grundsatzbeschluss zur Entwicklung des ehemaligen Schulgeländes signalisierten die Marlower Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter in ihrer jüngsten Sitzung, dass sie hinter diesem Vorhaben stehen.

Das Gelände der ehemaligen Grundschule und die Grünflächen ringsum stellen für den Ortsteil ein „nicht unerhebliches Entwicklungspotenzial für die Wohnbebauung dar“, so Stadtpräsidentin Dr. Claudia Röwer. Zudem handle es sich ausschließlich um Flächen, die sich in kommunaler Hand befinden. Weiterer großer Vorteil ist, dass Gresenhorst über eine gute Infrastruktur verfügt. Dazu gehören Kindergarten und Kinderkrippe, Dorfgemeinschaftshaus mit Bücherdorf, eine florierende Bäckerei, mehrere Handwerksbetriebe und eine Turnhalle.

Gesamtfläche ist über 23 000 Quadratmeter groß

Was auf dem Gelände in Sachen Wohnbebauung möglich ist, verdeutlichte Anja Gabriel, die in der Sitzung einstimmig zur zweiten Stellvertreterin des Bürgermeisters gewählt wurde, anhand einer Entwurfsskizze. Danach könnten auf der 23 640 Quadratmeter großen Fläche 21 Baugrundstücke erschlossen werden. Deren Größe liegt zwischen 660 und 1050 Quadratmetern. Die Turnhalle soll erhalten bleiben.

Da keine landwirtschaftlich genutzten Flächen für diese Vorhaben beansprucht werden, sondern sich nur die Nutzungsart einer innerörtlichen Fläche ändert, ist dieses Vorhaben offenbar auch beim Amt für Raumordnung wohlwollend aufgenommen worden. Mit diesem hatte die Verwaltung der Stadt Marlow kürzlich Gespräche geführt. Es sollte geklärt werden, inwieweit Entwicklungen in den ländlichen Ortsteilen Marlows als verträglich eingeschätzt werden. Während die Vertreter des Amtes für Raumplanung dem Verzehr von weiterem Ackerland sehr kritisch gegenüberstehen, sehe man die Verdichtung vorhandener Wohnbebauungen als „eher unproblematisch“ an, so fasste Bürgermeister Norbert Schöler (CDU) die Ergebnisse der Gespräche zusammen.

Bevor an die eigentliche Erschließung des ehemaligen Schulgeländes gegangen werden kann, müssen allerdings noch viele Fragen geklärt werden. Dazu gehört die Frage, wie der Abriss des alten Schulgebäudes hinzubekommen ist. Dazu hat es erste Gespräche mit dem Landesförderinstitut (LFI) bezüglich der Förderung des Abrisses gegeben. Prinzipiell sei das möglich, „allerdings, inwieweit sich unser Vorhaben in die vorderen Plätze einer Prioritätenliste einordnen kann, sei dahingestellt“, machte Claudia Röwer deutlich. Bei Verkauf der Grundstücke an Bauwillige zu marktüblichen Preisen müssten die erhaltenen Fördergelder wieder zurückgezahlt werden.

Verwaltung ermittelt jetzt Kosten

Die Stadtpräsidentin führte weiter aus: „Unsere Stadt sollte es sich zutrauen, dieses Gebiet selber zu entwickeln.“ Mit dem einstimmig gefassten Grundsatzbeschluss beauftragen die Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter den Bürgermeister, weiter in dieser Sache tätig zu werden. Dazu gehört zum einen die Kostenermittlung, zum anderen muss abgeklärt werden, wie das Vorhaben finanziert werden kann.

Stadtvertreterin Ute Rösel (Die Linke) sagte in der Diskussion, dass sie es sehr gut finde, dass die Stadt dieses Gebiet selbst entwickelt. Wenn man weiterdenke, dann sollte im Zusammenhang mit der Erschließung des Wohngebietes über eine „Versorgungseinrichtung nachgedacht werden“. Wenn sich ein privater Investor finden würde, der in eine solche Versorgungseinrichtung investieren möchte, wäre das okay, antwortete Norbert Schöler. Allerdings sei aus seiner Sicht die Grundversorgung der Gresenhorster gesichert. Denn in der Bäckerei gebe es neben Brot, Brötchen und Kuchen zum Beispiel auch Fleisch, Wurst, Milch und Eier.

Ließe sich im Zuge der Entwicklung des Wohngebietes auch die Arztfrage klären, indem einem Jungmediziner oder einer Jungmedizinerin im künftigen Wohngebiet ein Baugrundstück zu besonders günstigen Konditionen angeboten wird unter der Bedingung, dass dieser bzw. diese dann auch in der Gemeinde praktiziert? In diese Richtung zielte eine Wortmeldung von Werner Dethloff (SPD). Aus seiner Sicht sei es eine entscheidende Frage, wie man wieder eine Ärztin oder einen Arzt nach Gresenhorst bekommen kann. Dieses Thema im Zusammenhang mit der Entwicklung des Wohngebietes anzugehen, halte er für denkbar, sagte Norbert Schöler. Allerdings habe da auch die Kassenärztliche Vereinigung ein gewichtiges Wörtchen mitzureden.

Von Edwin Sternkiker