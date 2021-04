Marlow/Gresenhorst

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns unterstützt den Neubau der Kindertagesstätte in Gresenhorst. Anfang der Woche überreichte Till Backhaus, Minister für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, per Videokonferenz mehrere Förderbescheide für Kita-Neubauten in Vorpommern-Rügen in Höhe von insgesamt fünf Millionen Euro. Eine der Zusagen gab es für den Neubau in dem Marlower Ortsteil.

2,36 Millionen Euro an Fördermitteln steuert das Land bei. 1,9 Millionen Euro davon reicht das Land nach den Vorgaben der Richtlinie für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (Ilerl MV) an die Grüne Stadt aus. Weitere 460 000 Euro kommen als sogenannte Kofinanzierung vom Innenministerium Mecklenburg-Vorpommerns. „Gleichwertige Lebens­verhältnisse zwischen Stadt und Land erfordern auch eine öffentliche Infrastruktur, die es Menschen ermöglicht, sich zu Hause zu fühlen. Die neuen Kitas in Vorpommern-Rügen helfen gerade jungen Familien. Sie bieten gute Entwicklungsmöglichkeiten für deren Kinder“, so Till Backhaus.

Neubau wirtschaftlicher als Sanierung

„Wir freuen uns sehr über die Bereitstellung der Fördermittel“, sagt Marlows Bürgermeister Norbert Schöler. Er sei dankbar, dass sowohl das Landwirtschafts- als auch das Innenministerium das Vorhaben unterstützen. „Der Neubau ist ein sehr guter Beitrag für die Entwicklung des ländlichen Raums“, so Schöler.

Grund für das Vorhaben ist, dass das alte Gebäude der Kita in Gresenhorst stark sanierungsbedürftig ist. Weil eine Komplettsanierung aber ähnlich teuer geworden wäre wie ein Neubau, entschieden sich die Verantwortlichen für den Neubau einer Kindertagesstätte. Hierfür soll zunächst ein kleines Gebäude auf dem ausgewählten Baufeld abgerissen werden. Der Auftrag ist mit Bewilligung der Fördermittel ausgeschrieben worden.

Die Arbeiten für den Neubau sollen laut Schöler im Juni beginnen. Geplante Fertigstellung ist im Herbst 2022. Nachdem die Kita in den Neubau gezogen ist, soll das alte Hauptgebäude abgerissen werden. Nur ein Teil des Nebengebäudes bleibe erhalten. Dieser Teil ist bereits saniert worden.

Mehr Kita- und Krippenplätze

Derzeit hat die Gresenhorster Kindertagesstätte Platz für 69 Kinder, davon 24 Krippen- und 45 Kindergartenplätze. Mit dem Neubau wird die Kapazität erhöht. Insgesamt sollen dann 81 Plätze zur Verfügung stehen, davon 30 Krippen- und 51 Kindergartenplätze.

Die Stadt Marlow reagiere damit auch auf den aktuellen Trend in der Bevölkerungsentwicklung. Zuletzt wurden auch in der Grünen Stadt bzw. in deren Ortsteilen neue Wohngebiete ausgewiesen. Um der Nachfrage aufgrund von Zuzug nachzukommen, soll die Kapazität der Kindertagesstätte nun erhöht werden.

Insgesamt soll der Kita-Neubau laut Schätzung rund drei Millionen Euro kosten. Norbert Schöler hofft, dass sich der Eigenanteil im Rahmen hält. Er rechnet mit rund 700 000 Euro, die die Stadt selbst tragen muss. Erst die Ausschreibungsergebnisse werden darüber Klarheit bringen.

Von Robert Niemeyer