Gresenhorst

Goldmarie, Birte, Baltic Rosè, Adretta und Belana. Diese und weitere Sorten, insgesamt neun, sind beim Landwirtschaftsbetrieb Dilling Gresenhorst in diesem Jahr auf rund 2,5 Hektar herangewachsen. „Und die Ernte war gut, rund 100 Tonnen haben wir vom Acker holen können“, freut sich Geschäftsführer Felix Dilling. Trotz des wieder mal sehr trockenen Sommers. Aber da habe der Regen im Juni geholfen. Der sei auf den letzten Drücker gefallen.

Um unabhängig vom Großhandel zu sein, habe man sich bei den Kartoffeln für die Direktvermarktung entschieden, erläutert Felix Dilling. Neben dem Verkauf ab Hof von montags bis samstags beliefert der Betrieb Gaststätten in der Region und auch einige Lebensmittelhändler. Und wer sich Einkellerungskartoffeln in 25-Kilogramm-Säcken vom Hof abholen möchte, ist beim Gresenhorster Landwirtschaftsbetrieb ebenfalls richtig. Dass man in die Direktvermarktung eingestiegen sei, habe man keine Sekunde bereut, sagt Dilling. „Die Leute wollen regional erzeugte Lebensmittel. Und dieser Trend wurde durch die Corona-Krise noch verstärkt“, so sein Eindruck.

Direktvermarktung wichtig, um ins Gespräch zu kommen

Den teilt Christian Ehlers. Er ist Geschäftsführer des Bauernverbandes Nordvorpommern, der 240 Mitglieder vertritt. Von ihnen seien zwischen 15 und 20 Prozent in der Direktvermarktung tätig, erläutert Ehlers. Das reiche von Kartoffeln über Obst und Gemüse bis hin zu Geflügel sowie Rinder -und Schweinefleisch.

Am Gesamtumsatz dieser Betriebe mache die Direktvermarktung zwar nur einen kleinen Teil aus, dennoch sei es aus seiner Sicht sehr wichtig, dass die Landwirte sich hier engagieren, „denn die Direktvermarktung bietet die Möglichkeit, dass Landwirte und Verbraucher direkt ins Gespräch kommen“, erläutert Ehlers.

Das hält auch Felix Dilling für sehr wichtig. Er ist seit 2014 Geschäftsführer des 2003 gegründeten familiengeführten landwirtschaftlichen Unternehmens. Es bewirtschaftet rund 500 Hektar Ackerland, vor allem in Völkshagen und Mandelshagen.

Auf einem Teil des Ackerlands wurden entlang von Gräben, Wäldern und Söllen Grünstreifen für die Natur angelegt. Die werden einmal im Jahr außerhalb der Vogelbrutzeit gemulcht. Lebensraum für Wild und Insekten. In diesem Jahr wurde auch auf einem Hektar Bienenweide angesät. Sie wurde von Bienen und Insekten sehr gut angenommen.

2014 mit dem Anbau von Speisekartoffeln begonnen

Ein Standbein ist der Anbau von Winterweizen, Wintergerste, Winterroggen und Winterraps. Zweites Standbein ist seit 2005 die Ferkelproduktion. 200 Sauen stehen im Stall. Im Alter von 28 Tagen werden die Ferkel von den Sauen abgesetzt und kommen in den Ferkelaufzuchtstall. Dort bleiben sie für rund fünf Wochen und werden dann mit rund 28 Kilogramm an einen Mäster verkauft.

Felix Dilling in der Kartoffellagerhalle. Seit 2014 ist er Geschäftsführer des Gresenhorster Landwirtschaftsbetriebes. Quelle: Edwin Sternkiker

2014 stieg der Betrieb mit einer Anbaufläche von einem halben Hektar in die Produktion von Speisekartoffeln ein. „Damit wollten wir uns ein weiteres Standbein schaffen, um so Preisschwankungen beim Getreide und in der Ferkelproduktion abzufangen“, erläutert Dilling.

Orientierung weiter in Richtung Rostock

Wie wichtig und richtig dieser Schritt war, habe sich gerade gegenwärtig in der Corona-Krise gezeigt. Dilling: „Nach der coronabedingten Schließung von Schlachtbetrieben des Tönnies-Konzern wurden viele Mäster nur noch schlecht ihre Schweine los. Das hatte Auswirkungen auf unseren Betrieb, da auch der Mäster, an den wir unsere Ferkel verkaufen, Probleme hatte, weil ihm seine schlachtreifen Schweine nicht fristgemäß abgenommen wurden.“

Zunächst beauftragte man ein Lohnunternehmen mit der Rodung der Kartoffeln, doch da habe die Qualität nicht gestimmt, erzählt Dilling weiter. Deshalb sei ein eigener Roder angeschafft worden. Es wurde auch in ein Kistenlager, einen Gabelstapler und in eine Kartoffelsortieranlage mit Absackwaage investiert sowie ein Kartoffellager gebaut.

Um die Direktvermarktung von Speisekartoffeln weiter auszubauen, streckt der Betrieb nun auch seine Fühler in Richtung Rostock aus. Und Felix Dilling hat eine weitere Idee: Im Frühjahr 2021 will er auch in die Direktvermarktung von Bio-Eiern einsteigen. Die sollen in mobilen Ställen auf Rädern produziert werden. „Mal sehen, wie es läuft, Grünland haben wir jedenfalls genug“, so der Geschäftsführer abschließend.

